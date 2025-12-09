Ukrajina naj bi posodobljen mirovni načrt še danes predstavila ZDA

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj jasno povedal, da Kijev nima ne pravne – ne po ukrajinskem zakonu in ustavi ne po mednarodnem pravu – ne moralne pravice predati ozemlja Rusiji v nobenem dogovoru, ki naj bi končal vojno. Spremembe meja bi bile možne le na podlagi javnega referenduma, je ponovil.

Zato Ukrajina zdaj pripravlja, kot piše BBC, posodobljen mirovni načrt, ki ga bo predstavila Beli hiši, prav v izogib predaji ozemlja Rusiji. Ukrajinski predsednik je na novinarski konferenci povedal, da bo njegova ekipa najkasneje danes ZDA poslala nov oziroma posodobljen predlog, poroča AFP.

Sumi brez elektrike po napadu ruskega drona Ruski droni so v ponedeljek zvečer napadli severnoukrajinsko mesto Sumi v drugem večjem napadu v 24 urah in povzročili izpad elektrike, je povedal regionalni guverner, poroča Guardian. »V Sumiju ni električne energije. Nekateri ključni infrastrukturni objekti delujejo na rezervnih virih energije.«

Načrt skrajšan na 20 točk

Voditelji v Kijevu in po vsej Evropi so sicer nakazali, da je bil v zadnjih tednih dosežen napredek pri usklajevanju tega osnutka, in pohvalili Trumpovo administracijo za prizadevanja, da bi posredovala pri končanju bojev. Tudi Zelenski se zaveda – kljub temu da z osnutkom načrta ZDA ni bil zadovoljen –, da »nekaterih stvari ne moremo rešiti brez ZDA, prav tako kot drugih ne moremo brez Evrope«.

Povedal je, da je prvotni 28-točkovni načrt, ki so ga predlagale ZDA in ga je Kijev skupaj z evropskimi voditelji zavrnil kot preveč naklonjen Rusiji, zdaj skrajšan na 20 točk, poroča agencija Interfax-Ukrajina. Pojasnil je, da niso odstranili nobenih »proukrajinskih« točk iz osnutka, kakor tudi niso dosegli kompromisa glede ozemlja, navaja BBC.

Zelenski je kot najbolj občutljive teme izpostavil nadzor nad vzhodnim Donbasom in nuklearno elektrarno v Zaporožju. Izvirna različica načrta, ki so jo podprle ZDA, je predlagala, da Ukrajina prepusti popoln nadzor nad Donbasom Rusiji, kljub dejstvu da ga ruskim silam ni uspelo v celoti zasesti po skoraj štirih letih vojne.

Energija, proizvedena v Zaporožju, največji jedrski elektrarni v Evropi, bi bila razdeljena med Rusijo in Ukrajino, je zapisano v osnutku načrta.

Včeraj v Londonu

Zelenski je včeraj nadaljeval diplomatski obisk po Evropi, ki je sledil po intenzivnih pogovorih med Ukrajino in ZDA, ki so potekali ta konec tedna, a niso prinesli dogovora, s katerim bi bila Ukrajina zadovoljna. Srečanje z voditelji v Londonu je bilo razumeti kot del skupnega pritiska na ZDA, da ne podprejo mirovnega dogovora, ki vključuje predajo ozemlja Rusiji. S tem bi namreč lahko, kot menijo zavezniki, državo izpostavili prihodnji invaziji.

Včeraj v Londonu sicer niso dosegli dogovora o pretvorbi zamrznjenih sredstev v posojilo za Ukrajino, čeprav so voditelji izrazili željo po pravičnem in trajnem miru z močno varnostno zaščito.

Po srečanjih v Londonu je Zelenski odpotoval v Bruselj, kjer je opravil pogovore z vodji Nata in evropske komisije. »Suverenost Ukrajine mora biti spoštovana. Varnost Ukrajine mora biti zagotovljena, dolgoročno, kot prva obrambna linija za našo [Evropsko] unijo,« sta povedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik evropskega sveta Antonio Costa.

Zelenski pa je danes v Italiji, kjer se bo srečal s premierko Giorgio Meloni, ki je močna podpornica Ukrajine in priljubljena pri Donaldu Trumpu. Zelenski je sicer včeraj od svojega glavnega pomočnika Rustema Umerova prejel poročilo o zasebnem vrhu med ZDA in Rusijo. Umerov mu bo posredoval podrobnosti neposrednih pogovorov med ZDA in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ​piše BBC.

Trump in Putin se pred novim letom ne bosta srečala

In kdaj bi se lahko ponovno srečala ameriški in ruski predsednik? Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik Kremlja, je sporočil, da ne pričakujejo nadaljnjih srečanj med Putinom in Trumpom pred novim letom, poroča ruska državna tiskovna agencija Tass. »Za zdaj ne vemo, kaj so izpogajali Ukrajinci in Američani na Floridi,« je RIA citirala Peskova. »Ko bomo dobili informacije, bo jasno, kako in v kateri smeri bomo delovali naprej.«