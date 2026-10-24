Ukrajina znova vzpostavila stabilno povezavo s starlinkom

Ukrajina ima znova stabilno povezavo s satelitskim komunikacijskim sistemom starlink, je po večdnevnih napetostih z Washingtonom glede omrežja, ki je ključno za delovanje ukrajinske vojske, danes sporočila vlada. Ukrajinski obrambni minister Jevgenij Hmara je potrdil izboljšanje hitrosti povezave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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»Sistemi za spremljanje beležijo okrevanje hitrosti Starlinka in Starshielda. Zaznavamo hitrost več kot 400 kilometrov na uro, povezava je stabilna,« je po navedbah vlade dejal Hmara. Dodal je, da je to pomembno predvsem za vojake na fronti, delovanje brezpilotnih letalnikov, logistiko in komunikacije.

Ukrajina se pri obrambi pred ruskimi raketnimi in brezpilotnimi napadi zanaša na civilni sistem starlink, ki ga upravlja podjetje SpaceX, ter vojaško različico starshield. Satelitsko omrežje je v središču spora med Kijevom in Washingtonom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ZDA očital, da Kijeva niso opozorile na prihajajoče raketne napade in da so z omejevanjem hitrosti starlinka ovirale ukrajinski vojaški odziv.

Hmara je za izboljšanje razmer pripisal zasluge »odločnemu stališču« Zelenskega in ocenil, da to prinaša rezultate. Predsednik ZDA Donald Trump je v petek napovedal, da se bo v primeru nadaljnjih težav pogovoril z vodjo SpaceX Elonom Muskom.

Že v četrtek je dejal, da je Musk dostop obnovil. Musk je od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022 večkrat spreminjal svoje stališče do podpore Kijevu, vendar vztraja, da bi bile morebitne motnje povezave odgovornost vlade ZDA, ne podjetja SpaceX.