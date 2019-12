Ukrajinci bi radi mir, a ne za vsako ceno

Vladimir Putin in Emmanuel Macron med njunim srečanjem avgusta letos ob Azurni obali. Foto Gerard Julien/Reuters

Vrh normandijske četverice, ki ga bo danes v Parizu gostil francoski predsednikin na katerem se bosta prvič iz oči v oči srečala ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in ruski predsednik, bo težko prinesel opaznejši napredek pri iskanju rešitve konflikta na vzhodu Ukrajine, kjer je od leta 2014 umrlo najmanj 13.000 ljudi.Tudi če bi bili ključni akterji odločeni, da bodo za vsako ceno dosegli preboj, bo njihovo ravnanje po mnenju analitikov pogojeno z razmisleki o tem, kako bo nadaljnji razvoj dogodkov v Ukrajini vplival na širši geostrateški položaj. V Parizu bo v ospredju prepletanje interesov in agend. Vrh je priložnost za Macrona, da podkrepi zunanjepolitične ambicije z dejanji, za kanclerko, ki bo zapolnila četverico, pa, da z zadržanostjo deluje kot protiutež gostiteljevemu entuziazmu za krepitev sodelovanja z Rusijo.Kako bosta upravičila prisotnost Putin in Zelenski, je vprašanje, na katero pred vrhom ni bilo jasnega odgovora. Oba dojemata pogovore kot nekaj neizogibnega, tudi zaradi pritiskov domače javnosti. Najbolj očitno je to pri ukrajinskem politiku, ki mora državljanom, tudi tistim, ki so se včeraj zbrali v središču Kijeva, da bi ga opozorili na »rdeče črte, ki jih v pogajanjih ne sme prestopiti«, dokazati, da lahko doseže rezultate brez žrtvovanja ključnih interesov.