Ukrajinci iz vojnih razmer v slovensko razdejanje

Predsednik vlade Robert Golob je s hvaležnostjo na avtocestnem počivališču Tepanje sprejel pomoč ukrajinske državne službe za izredne situacije. Njen konvoj s težko mehanizacijo iz Ukrajine se je nastanil na Rečici ob Savinji, kjer bo okoli 50 mož v glavnem skrbelo za gorvodno čiščenje struge Savinje.

»Na obisku v zgornjesavinjski regiji sem se prepričal, koliko materiala je reka prinesla v gorvodnih občinah. Ker gre za zelo ozka območja, ga je treba zelo hitro odstraniti, sploh če pride do jesenskega deževja, ko bi lahko bila katastrofa še večja,« je v Tepanju povedal Golob in se zahvalil Ukrajini, ki je Sloveniji na pomoč poslala svojo najboljšo enoto, ki je v celoti samooskrbna in ima vse potrebne module, da bo lahko pomagala v zgornjesavinjski regiji na najtežjih mestih.

Predsednik vlade Robert Golob je pozdravil konvoj ukrajinske civilne zaščite na poti na Rečico ob Savinji. FOTO: Črt Piksi

Ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Andrij Taran pa se je Golobu zahvalil za vso podporo in pomoč, ki jo je Ukrajina v času ruske agresije dobila od Slovenije. »Ko smo videli, kako hudo so poplave prizadele Slovenijo, je ukrajinsko zunanje ministrstvo poročalo predsedniku Volodimirju Zelenskemu, ki je osebno ukazal napotitev pomoči Sloveniji,« je pojasnil Taran. Slovenija kot dobra prijateljica Ukrajine lahko vedno računa na njeno pomoč, je še dodal. Ob tem se je simbolično izrazil, da je trident – nacionalni simbol Ukrajine – prišel na pomoč Triglavu.

Ukrajina, ki krvavi in gotovo nima viška resursov, je Sloveniji poslala nesebično in hitro svojo najboljšo inženirsko enoto za boj proti poplavam. Mislim, da to pove vse. Robert Golob

Ekipa iz okolice Lvova

»Ukrajina zagotavlja humanitarno pomoč Sloveniji za odpravo posledic hudih poplav. Pomagamo svojim prijateljem tudi takrat, ko smo doma v vojni. Solidarnost deluje v obe smeri,« je na nekdanjem twitterju zapisal Zelenski. Ukrajinski veleposlanik v Slovenji, ki je bil pred rusko agresijo na Ukrajino njen obrambni minister, je pojasnil, da oprema in reševalci v glavnem prihajajo iz okolice Lvova.

»Oprema in moštvo so že odpravljali posledice ruske invazije v okolici Nove Kahovke. Zdaj je večina posledic vojne tam že odstranjenih, zato lahko kljub vojni pomagamo Sloveniji,« je povedal Taran in zagotovil, da ima Ukrajina dovolj opreme za svoje potrebe. Ob tem je treba spomniti, da je Ukrajina v Slovenijo že napotila svoj helikopter za potrebe reševanja.

Ukrajinska pomoč, počivališčeTepanje. FOTO: Črt Piksi

Ukrajinska pomoč je nastanjena na Rečici ob Savinji, kjer so locirane vse mednarodne enote, ki pomagajo Sloveniji. Poleg Ukrajincev so v tamkajšnji osnovni šoli še Nemci, Hrvati, Francozi, Avstrijci, Slovaki in Bosanci. Ekipe, ki prihajajo na pomoč v Slovenijo, sicer same krijejo stroške prihoda, Slovenija pa jim nudi bivanje, prehrano in logistiko z gorivom.

Ukrajinska pomoč, počivališče Tepanje. FOTO: Črt Piksi

Milan Dubravac, koordinator mednarodnih sil v Savinski dolini, nam je povedal, da v Zgornji Savinjski dolini potrebujejo težko mehanizacijo, zato jim bo ukrajinska pomoč prišla zelo prav. »Ukrajinci so pripeljali modul, ki je sestavljen iz večje tehnične enote s petimi gradbenimi stroji. Poleg tega pa imajo s sabo še šotorišče ter sanitetno enoto,« je povedal Dubravac. Ukrajinci bodo v Sloveniji ostali približno tri tedne, njihova glavna naloga pa bo gorvodno čiščenje struge Savinje.

Ruske dezinformacije na družbenih omrežjih

»Najboljši odgovor je ravno ukrajinska pomoč Sloveniji. Ukrajina, ki krvavi in gotovo nima viška resursov, je Sloveniji poslala nesebično in hitro svojo najboljšo inženirsko enoto za boj proti poplavam. Mislim, da to pove vse,« pa je Golob odgovoril na vprašanje Dela, kako odgovarja tistim državljanom, ki predvsem na družbenih omrežjih zaradi poplav nasprotujejo pošiljanju pomoči Ukrajini, češ da je treba poskrbeti za prizadete v Sloveniji.

Vsem, ki na družbenih omrežjih preživijo preveč časa, pa Golob svetuje, naj si ogledajo poplavljena območja in naj se pogovorijo z ljudmi. »Ko bodo začutili njihovo stisko, jim bo to morda pomagalo, da spregledajo, kje se bije prava borba«. Golob je k temu dodal, da je Slovenija Ukrajini ponudila pomoč pri razminiranju.

Milan Dubravac, koordinator mednarodnih sil, nam je povedal, da v Zgornji Savinjski dolini potrebujejo težko mehanizacijo, zato jim bo ukrajinska pomoč prišla zelo prav. FOTO: Črt PIksi

Na družbenih omrežjih se v zadnjih dneh pojavlja tudi dezinformacija, da je Slovenija zavrnila pomoč Rusije ob poplavah. Na ministrstvu za evropske in zunanje zadeve so nam potrdili, da Rusija Sloveniji ni ponudila nobene pomoči ob poplavah v Sloveniji.