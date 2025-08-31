Ukrajinci nad ruske položaje na Krimu

Ukrajinska vojska je danes sporočila, da je izvedla vrsto napadov na ruske enote na okupiranem Krimskem polotoku. V napadu z brezpilotnim letalnikom na oporišče v bližini Simferopola so bili zadeti in uničeni vsaj trije ruski helikopterji, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili predstavniki vojske.

Ruska stran napada za zdaj ni potrdila, poroča dpa.

Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (HUR) je poročala o uspešni operaciji proti ruski radarski postaji na Krimu. Bojni brezpilotni letalniki so po navedbah tiskovne agencije Ukrinform, ki se sklicuje na vire vojaške obveščevalne službe, uničili radarski nadzorni sistem in druge komponente ruskega sistema zračne obrambe S-400.

Poleg tega je ukrajinska vojska na rusko oporišče v bližini Vološina izstrelila več raket. Uničenih je bilo najmanj šest plovil. Posledice napada z raketo, ki je zadela vojašnico, trenutno niso znane, poroča dpa.