  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Ukrajinci napadli naftno infrastrukturo v Sankt Peterburgu

    Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba nad državo sestrelila skupno več kot 500 zračnih tarč.
    Rusija je včeraj zvečer bombardila cilje v Ukrajini. FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters
    Galerija
    Rusija je včeraj zvečer bombardila cilje v Ukrajini. FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters
    STA
    4. 7. 2026 | 19:13
    2:08
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Pred tem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi v petek zvečer umrle najmanj štiri osebe, poročajo tuje tiskovne agencije.

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na omrežju X sporočil, da je so ukrajinske sile ponoči napadle cilje v bližini Sankt Peterburga. Po njegovih navedbah so zadeli pristaniško naftno infrastrukturo v obalnem mestu.

    Napad je zadel območje naftnega terminala v okrožju Kirovski, žrtev ni bilo, je sporočil guverner Sankt Peterburga Aleksander Beglov. Kot je dodal, je ruska zračna obramba nad mestom prestregla 72 brezpilotnih letalnikov.

    image_alt
    Rusija in Ukrajina nadaljevali napade, več smrtnih žrtev na obeh straneh

    Guverner regije Leningrad Aleksandr Drozdenko je medtem sporočil, da so ruske sile ponoči na območju sestrelile 67 ukrajinskih dronov, njihovi deli pa da so padli na območje pristanišča v mestu Visock, ki je od Sankt Peterbura oddaljeno dobrih 150 kilometrov. Tam se po njegovih navedbah nahaja velik naftni terminal.

    Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba nad državo sestrelila skupno več kot 500 zračnih tarč, večinoma dronov, pa tudi deset raket flamingo ukrajinske izdelave. Ministrstvo je ob tem obljubilo odziv na napade.

    V ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi so pred tem v petek zvečer umrle najmanj štiri osebe, 27 je bilo ranjenih. Nekateri preživeli naj bi bili še vedno ujeti pod ruševinami stanovanjske stavbe, porušene v napadu.

    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Smrt pri Belopeških jezerih: zakaj nihče ni vedel, kam sta šla

    Nesreča znova opozarja na pomen osnovnih pravil pred odhodom v gore. Tudi vpisovanje v planinske knjige.
    Tanja Jaklič 3. 7. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Belopeška jezera

    Skrivnostni smrti pri Belopeških jezerih. Najprej našli orožje, nato trupli

    Zelo nenavadno je, da matere in sina toliko časa niso pogrešali njuni svojci, prijatelji ali sodelavci.
    Tina Horvat 2. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Lokalne volitve 2026

    Uradno že štirje kandidati za ljubljanskega župana

    Poletna vročica pred novembrskimi lokalnimi volitvami se stopnjujejo tudi v prestolnici. Danes je kandidaturo najavil tudi nekdanji mestni svetnik.
    3. 7. 2026 | 16:32
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kadrovanje

    Šef SDH Žiga Debeljak se umika, napoveduje se kadrovski cunami

    Nadzorniki Slovenskega državnega holdinga so že začeli postopke za imenovanje novega predsednika uprave.
    Maja Grgič 3. 7. 2026 | 13:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Greste s to kartico lahko v Avstralijo? (video)

    Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
    3. 7. 2026 | 08:14
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Modro poletje na GOLD TV: serija, ki nas vrača v čas otroštva in morja

    Kdaj smo kot družba izgubili otroštvo? Kdaj so poletja nehala biti neskončna?
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 13:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

    Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

    Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
    1. 7. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Član uprave Gen-I

    Gen-I postaja vodilni regijski upravljavec baterij

    Negativne cene elektrike usmerjajo investicije v fleksibilnost sistema in razvoj novih poslovnih modelov.
    Nejc Gole 4. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Agenti UI

    Rešitev za tiste, ki ne marajo nakupovanja, vse realnejša

    Agenti umetne inteligence že opravljajo nakupe pri evropskih trgovcih.
    Milka Bizovičar 3. 7. 2026 | 16:01
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vodenje v podjetjih

    Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

    Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
    Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

    Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    UkrajinaRusijavojna v Ukrajini

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Ogenj

    Po Sloveniji zagorelo več požarov, gasila so tudi letala

    Požar v Brnetičih je pogašen, požar v Brestovici pri Komnu pa omejen.
    4. 7. 2026 | 20:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Na Hvaru izbruhnil velik požar

    Gasilcem delo otežuje burja, ki plamene nosi proti težje dostopnemu vrhu hriba.
    4. 7. 2026 | 19:19
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Ukrajinci napadli naftno infrastrukturo v Sankt Peterburgu

    Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba nad državo sestrelila skupno več kot 500 zračnih tarč.
    4. 7. 2026 | 19:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Trump označil komunizem za največjo grožnjo ZDA

    Prireditve ob 250. obletnici ZDA sicer trenutno bolj ogroža segrevanje podnebja kot pa komunizem.
    4. 7. 2026 | 19:01
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Silverstone

    Kimi Antonelli v zibelki otoškega motošporta ugnal vso konkurenco

    Mladi Italijan, ki ima v skupnem seštevku svetovnega prvenstva še vedno lagodno prednost pred zasledovalci, je sprintu dodal zanesljivo zmago v kvalifikacijah.
    4. 7. 2026 | 18:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Ukrajinci napadli naftno infrastrukturo v Sankt Peterburgu

    Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je zračna obramba nad državo sestrelila skupno več kot 500 zračnih tarč.
    4. 7. 2026 | 19:13
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Trump označil komunizem za največjo grožnjo ZDA

    Prireditve ob 250. obletnici ZDA sicer trenutno bolj ogroža segrevanje podnebja kot pa komunizem.
    4. 7. 2026 | 19:01
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Silverstone

    Kimi Antonelli v zibelki otoškega motošporta ugnal vso konkurenco

    Mladi Italijan, ki ima v skupnem seštevku svetovnega prvenstva še vedno lagodno prednost pred zasledovalci, je sprintu dodal zanesljivo zmago v kvalifikacijah.
    4. 7. 2026 | 18:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    MIKova karavana otroškega smeha

    Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

    Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pri štiridesetih še ni prepozno

    Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VELIK USPEH

    Slovenska zgodba z regionalnim vplivom

    Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ONAPLUS PODKAST

    »Saj bo minilo!« Je res tako?

    Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni?
    Manca Čampa Pavlin 2. 7. 2026 | 11:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VRHUNSKOST

    Novi Mercedes-Benz GLB: sprememba je več kot očitna

    Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
    Promo Delo 1. 7. 2026 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
    Promo Delo 3. 7. 2026 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova zgodba Rogaške Slatine

    Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem vas lahko letos zaboli dodaten strošek

    Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
    Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    »Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

    Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
    1. 7. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

    Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
    Promo Delo 2. 7. 2026 | 08:58
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo