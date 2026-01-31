Ukrajinci se pripravljajo na nove mrzle noči: »To bo katastrofa!«

Ruski zračni napadi so v nekaterih ukrajinskih mestih povzročili električne mrke, kar je za prebivalce, ki so ostali brez elektrike in ogrevanja, zelo nevarno. Temperature so se v teh dneh spustile do -20 stopinj Celzija.

BBC navaja izjavo ene od prebivalk Dnipra, ki je ostala brez centralnega ogrevanja. Povedala je, da je situacija komaj znosna, saj doma čepi v dolgem plašču in s klobukom na glavi, noge pa namaka v ponev z vročo vodo. Če to ne pomaga, za ogrevanje dviguje uteži.

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek sicer sporočil, da se je ruski predsednik Vladimir Putin strinjal z začasno zaustavitvijo napadov, medtem ko prebivalce pesti hud mraz. Podrobnosti dogovora sicer niso znane. Iz Kremlja so nato v petek sporočili, da se bo premierje izteklo v nedeljo – ravno v času, ko za Ukrajino napovedujejo novo hladno vremensko fronto.

Ženevska konvencija sicer prepoveduje napade na infrastrukturo, s katerimi se dela prekomerna škoda civilistom, a se Rusi na to požvižgajo. Namerno namreč napadajo ukrajinsko energetsko omrežje.

Danes je v zahodni in osrednji Ukrajini spet prišlo do obsežnih izpadov električne energije. Inženirji skušajo, kot še poroča BBC, popraviti daljnovode. Izpad je prizadel oskrbo z vodo v prestolnici Kijev in zaustavil delovanje mestnega metroja.

Ukrajino je danes prizadel obsežni izpad elektrike. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Tehnična okvara je povzročila prekinitev daljnovodov med Moldavijo, Romunijo in Ukrajino, je sporočil ukrajinski minister za energijo Denis Šmihal. Izpad je prizadel oskrbo z vodo v prestolnici Kijev in zaustavil delovanje mestnega metroja. Izpad elektrike je prizadel tudi Moldavijo.

»Danes ob 10:42 po lokalnem času je prišlo do tehnične okvare, ki je povzročila hkratni izpad 400-kilovoltnega daljnovoda med energetskimi omrežji Romunije in Moldavije ter 750-kilovoltnega daljnovoda med zahodno in osrednjo Ukrajino,« je na Telegramu sporočil Šmihal.

Predsednik Volodimir Zelenski je incident označil za izredni dogodek in dodal, da že potekajo dela za stabilizacijo omrežja.

V petkovih ruskih napadih je ena oseba izgubila življenje, več ljudi je bilo ranjenih. Neposredni pogovori med Rusijo in Ukrajino o mirovnem sporazumu naj bi se nadaljevali v nedeljo v Abu Dabiju.