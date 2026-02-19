  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Ukrajinec v Slovenijo prevažal več psov in mačk

    Slovensko-madžarsko mejo je prestopil z 19 domačimi živalmi.
    FOTO: PU Murska Sobota
    Galerija
    FOTO: PU Murska Sobota
    Mi. J.
    19. 2. 2026 | 13:55
    19. 2. 2026 | 14:16
    0:55
    A+A-

    Policija je na mejnem prehodu med Slovenijo in Madžarsko ustavila kombinirano vozilo s poljsko registracijo, ki ga je vozil Ukrajinec. Pri nadzoru vozila so ugotovili, da je v vozilu še en Ukrajinec in odkrili več domačih živali v transportnih kletkah: 12 pasjih mladičev in odraslih psov ter sedem mačk.

    image_alt
    Prepoved hišnih ljubljenčkov: lastniki že kličejo na pomoč ustavno sodišče

    Na živalih niso opazili nobenih znakov mučenja, so pa ugotovili nepravilnosti v dokumentaciji o prevozu živali. Zoper Ukrajinca so uvedli prekrškovni postopek in mu začasno odvzeli domače živali. 

    V transportnih kletkah je imel 19 domačih živali. FOTO: PU Murska Sobota
    V transportnih kletkah je imel 19 domačih živali. FOTO: PU Murska Sobota

