Ukrajinec v Slovenijo prevažal več psov in mačk

Policija je na mejnem prehodu med Slovenijo in Madžarsko ustavila kombinirano vozilo s poljsko registracijo, ki ga je vozil Ukrajinec. Pri nadzoru vozila so ugotovili, da je v vozilu še en Ukrajinec in odkrili več domačih živali v transportnih kletkah: 12 pasjih mladičev in odraslih psov ter sedem mačk.

Na živalih niso opazili nobenih znakov mučenja, so pa ugotovili nepravilnosti v dokumentaciji o prevozu živali. Zoper Ukrajinca so uvedli prekrškovni postopek in mu začasno odvzeli domače živali.