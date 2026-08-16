Ukrajina proti moskovski regiji izstrelila več kot 600 brezpilotnikov

Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad na moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več kot 600 brezpilotnih letalnikov. V napadu so bili ranjeni najmanj trije ljudje. Na jugu Rusije so bile v ukrajinskih napadih ubite tri osebe. V ruskih napadih na Ukrajino pa je umrl človek, najmanj sedem je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti.

Ruske sile so večino dronov, ki so jih ponoči nad moskovsko regijo izstrelile ukrajinske sile, prestregle, preden so dosegli regijo, 201 dron pa je uničila zračna obramba v moskovski regiji, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil moskovski župan Sergej Sobjanin. V napadih so bili po njegovih besedah ranjeni trije ljudje, informacij o morebitni škodi ni navedel.

Dnevnik Kyiv Independent je poročal, da so ukrajinske sile ciljale na skladišče ruskega spletnega trgovskega velikana Wildberries in na industrijska območja v mestih po vsej regiji.

Ukrajinske oblasti so medtem sporočile, da je Rusija ponoči izvedla nov napad z balističnimi raketami na Kijev. Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da so v ukrajinski prestolnici slišali eksplozije, in pozval prebivalce, naj ostanejo v zakloniščih. FOTO: AFP

V ukrajinskih napadih v regiji Rostov na jugu Rusije so bile ponoči ubite tri osebe, ena pa je bila ranjena, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Ukrajinske oblasti so medtem sporočile, da je Rusija ponoči izvedla nov napad z balističnimi raketami na Kijev. Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da so v ukrajinski prestolnici slišali eksplozije, in pozval prebivalce, naj ostanejo v zakloniščih.

Iz Ukrajine medtem poročajo o smrtni žrtvi ruskega napada z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki na mesto Krivi Rog, od koder sicer prihaja ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Vodja lokalnega odbora civilne zaščite Oleksandr Vilkul je na družbenem omrežju Telegram ob tem posvaril pred morebitnimi nadaljnjimi napadi. Po navedbah Vilkula je Rusija napadla dva industrijska obrata v mestu.

Tarča ruskih napadov je bil tudi Kijev, kjer je bilo davi po poročanju AFP slišati eksplozije, pri čemer je bil poškodovan en človek, več stanovanjskih stavb pa so zajeli ognjeni zublji.