Evropska unija bo Ukrajini prihodnje leto zagotovila dodatnih 45 milijard evrov, s čimer bo pokrila približno dve tretjini njene ocenjene finančne vrzeli. Preostanek naj bi zagotovili drugi mednarodni partnerji. A novo financiranje spet odpira pereče vprašanje, kako dolgo bodo države članice pripravljene nositi finančno breme in pod kakšnimi pogoji.

Za dodatno financiranje se bo EU zadolžila na finančnih trgih. Ukrajina naj bi posojilo vrnila, ko bo Rusija plačala reparacije za povzročeno vojno škodo. Gotovosti, da bo Moskva po koncu vojne morala kaj plačati, ni. Zato si Unija pridržuje pravico, da za odplačilo posojil uporabi zamrznjena ruska sredstva.