Ukrajini tri milijarde pomoči, v napadih na Krim umrl otrok

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes na konferenci o okrevanju Ukrajine v Gdansku oznanila prvo izplačilo makrofinančne pomoči v višini 3,2 milijarde evrov za Ukrajino v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila. Dodala je, da bodo v prihodnjih dneh začeli Kijevu izplačevati tudi šest milijard evrov za proizvodnjo dronov.

»Ukrajini danes izplačujemo prvi obrok v okviru posojila, in sicer 3,2 milijarde evrov makrofinančne pomoči. V prihodnjih dneh pa bomo začeli izplačevati prva sredstva v višini šest milijard evrov za proizvodnjo dronov. To je solidarnost v praksi,« je v nagovoru na konferenci v poljskem Gdansku povedala von der Leynova.

Poudarila je, da bo Evropska unija letos in prihodnje leto Ukrajini zagotovila 90 milijard evrov in da so EU in njene članice od februarja 2022, ko se je začela ruska invazija na Ukrajino, napadeni državi skupno zagotovile več kot 200 milijard evrov gospodarske, finančne in vojaške pomoči.

»Okrevanje in rast Ukrajine nista le v interesu Ukrajine, temveč tudi v interesu Evrope. Ukrajina ima neprimerljive izkušnje z bojišča; njena obrambna podjetja sodijo med najbolj inovativna na svetu. Potrebujemo ukrajinsko iznajdljivost in inovativnost ter evropski obseg in industrijsko znanje,« je dodala.

Članice EU so konec aprila dokončno potrdile izplačilo 90 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini, potem ko je Madžarska umaknila blokado. EU pričakuje, da bo to ogromno posojilo pokrilo približno dve tretjini skupnih finančnih potreb Ukrajine za letošnje in prihodnje leto.

Ruske sile so ponoči prav tako izvedle nove napade na Ukrajino. FOTO: Darya Nazarova/Afp

Za podporo proračunu bo EU Ukrajini zagotovila 30 milijard evrov, 60 milijard evrov pa bo namenjenih za naročanje vojaške opreme in podporo naložbam v zmogljivosti ukrajinske obrambne industrije.

Predsednica Evropske komisije je prvo izplačilo danes napovedala na konferenci o okrevanju Ukrajine v Gdansku, ki bo potekala še v petek. Predstavniki držav, mednarodnih finančnih institucij in zasebnega sektorja bodo razpravljali o obnovi Ukrajine, dogodek bo po napovedih poljskih medijev privabil okoli 2000 udeležencev iz več kot 40 držav.

Vlada bo pomoč in podporo Ukrajini še okrepila, posebej na humanitarnem področju in sodelovanju slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo, je ob robu konference o okrevanju Ukrajine v Gdansku danes povedal zunanji minister Tone Kajzer. Izrekel je tudi podporo ukrajinski pridružitvi EU in ocenil, da bo Evropa varnejša z mirno Ukrajino. Ob tem je izpostavil humanitarno področje. Slovenija bo, kot je minister zapisal na omrežju X, med drugim sofinancirala gradnjo treh civilnih zaklonišč v regiji Harkov, ki bodo zagotavljala varnost otrokom, učiteljem in lokalnim skupnostim.

V ukrajinskih napadih na Krimu in v Rusiji ubitih pet ljudi

Ukrajinski nočni napadi z droni so terjali pet smrtnih žrtev v Rusiji in na zasedenem polotoku Krim, med ubitimi sta tudi otroka. Zaradi napadov je izbruhnil tudi požar v velikem skladišču nafte v regiji Krasnodar na jugu države, so danes sporočile lokalne oblasti.

Na polotoku Krim, ki ga Rusija zaseda od leta 2014, sta bili v ukrajinskem nočnem napadu z droni po navedbah tamkajšnjih ruskih okupacijskih oblasti ubiti dve osebi, vključno z otrokom, še dve pa ranjeni.

V ruski obmejni regiji Belgorod sta bila ubita 23-letnik in 15-letnica, še ena oseba je umrla v regiji Belgorod, so sporočile lokalne oblasti.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči nad ruskim ozemljem in nad Krimom skupno sestrelila 269 dronov.

Ostanki sestreljenega ukrajinskega drona so ponoči povzročili tudi požar v skladišču nafte Poltavskaja v regiji Krasnodar na jugu Rusije.

Ukrajinski vojaki. FOTO: Efrem Lukatsky)

Ukrajina je v zadnjem času okrepila napade z droni na rusko ozemlje, medtem ko se še vedno sooča z vsakodnevnimi ruskimi napadi. Ukrajinska vojska je med drugim nedavno napadla Moskvo, vse bolj pa se osredotoča tudi na cilje na Krimu, ki ga želi odrezati od celinske Rusije. Kijev vztraja, da ukrajinska vojska napada predvsem vojaške objekte in energetsko infrastrukturo, da bi Kremlju odvzela ključne prihodke od izvoza fosilnih goriv.

Ruske sile so ponoči prav tako izvedle nove napade na Ukrajino. Ruske sile so po navedbah ukrajinske vojske ponoči izstrelile 90 dronov in raketo, večino jih je zračna obramba uspela prestreči.