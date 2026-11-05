Ukrajino to zimo čaka boj za elektriko, vodo in toploto

V torek je Ukrajina doživela največji ruski napad na energetsko infrastrukturo v letošnjem letu. V Kijevu so ostali brez vode, zaradi dolgotrajnih izključitev elektrike so v nekaterih četrtih jezni prebivalci protestno zaprli ceste. Strokovnjaki so napovedali, da bo letošnja zima peklenska. Ko se bodo temperature spustile pod ničlo, bodo ponekod po Ukrajini prebivalci brez električne energije tudi od tri do pet dni, je v sredo opozoril predsednik Zveze potrošnikov javnih storitev Oleg Popenko. »Napovedi so nadvse pesimistične. Ne da elektrike ne bomo imeli nekaj ur, temveč nekaj dni. Ko bodo temperature padle na minus pet stopinj Celzija, se bo poraba tako povečala, da bomo imeli elektriko le pol ure ali uro na dan,« je izjavil. Za večino Kijevčanov so daleč najbolj varno skrivališče ...