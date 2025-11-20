Ukrajinska kapitulacija za Evropo ni mir

Ko so se zunanji ministri Evropske unije zbrali na rednem zasedanju v Bruslju, niso skrivali nezadovoljstva. Z vsebino in potekom pogovorov ameriške administracije s predstavniki Kremlja o novem mirovnem načrtu za Ukrajino menda sploh niso seznanjeni.

Zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je prepričana, da načrt ne more delovati brez sodelovanja Evropejec in Ukrajincev. »Imamo načrt z dvema točkama: oslabiti Rusijo in podpirati Ukrajino,« je dejala. Po njenem mnenju bi tarča pritiska moral biti agresor, ki je začel vojno. A doslej še ni opazila popuščanja Rusije niti v eni točki.