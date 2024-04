Ukrajinska žoga na Bidnovem dvorišču

V nadaljevanju preberite:

Rusija, Iran in Kitajska so po prepričanju tretjega najvišjega politika ZDA agresorji po vsem svetu ter globalna grožnja ameriškemu napredku in varnosti. »Njihovo napredovanje grozi svobodnemu svetu in zahteva ameriško vodstvo. Če bomo zdaj obrnili hrbet svetu, bodo posledice uničujoče.« Do sprejetja 60,84-milijardne pomoči Ukrajini pa so morali republikanskemu predsedniku predstavniškega doma pomagati demokrati, ki so pred tem potopili njegov predlog za zavarovanje domače meje z Mehiko. To je v času predsednika Joeja Bidna prestopilo vsaj osem milijonov ilegalnih migrantov.