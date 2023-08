Ukrajinske zračne sile počasi dobivajo zalet

V nadaljevanju preberite:

Ukrajina do konca leta pričakuje prve pošiljke vojaških lovcev F-16, za katere v Kijevu verjamejo, da lahko odigrajo glavno vlogo pri končanju leto in pol dolge ruske agresije. »F-16 bodo vlili novo zaupanje in motivacijo tako bojevnikom kot navadnim državljanom,« je med turnejo po Nizozemski, Danski in Švedski sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ter nakazal, da Zahod svoje odločitve o širitvi vojaške pomoči na napredna bojna letala ne bo obžaloval.