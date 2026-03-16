Ukrajinski brezpilotniki vračajo Moskvo v preteklost

Zaradi napadov brezpilotnih letalnikov v Rusiji omejujejo delovanje mobilnega interneta.

Že več kot deset dni imajo v ruski prestolnici težave z občasnimi, pa tudi popolnimi odklopi mobilnega interneta. Te so po besedah predstavnikov ponudnikov storitev posledica »zunanjih omejitev«, v Kremlju pa so izklope pripisali »varnostnim ukrepom«. Po nekaterih ocenah imajo zaradi tega podjetja v prestolnici tudi do milijarde rubljev (nekaj več kot deset milijonov evrov) izgube na dan, prebivalci prestolnice pa so se prisiljeni vračati k »starodobnim načinom komunikacije«. V zadnjem letu Moskva še ni bila tarča tako silnih napadov ukrajinskih brezpilotnikov, kakor minuli konec tedna. Danes zjutraj je župan prestolnice Sergej Sobjanin izjavil, da so v zadnjih dveh dnevih pred tem, ko so dosegli njegovo mesto, sestrelili okoli 250 sovražnikovih letalnikov, zgodaj popoldne jih je na ta ...