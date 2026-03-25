Ukrajinski dron zadel elektrarno v Estoniji

Drona, ki sta iz ruskega vstopila v estonski in latvijski zračni prostor in strmoglavila, sta bila ukrajinska, so danes po preiskavi incidentov sporočile oblasti v Estoniji in Latviji, poročajo tuje tiskovne agencije. Pred tem so estonske oblasti sporočile, da je dron, izstreljen iz Rusije, zadel elektrarno v Estoniji, in uvedle preiskavo.

Brezpilotni letalnik, ki je priletel iznad Rusije, je danes v Estoniji zadel dimnik elektrarne Auvere ob meji z Rusijo. V incidentu ni bil nihče poškodovan in elektroenergetska infrastruktura je ostala nepoškodovana. V Latviji pa je radar po navedbah vojaških virov zaznal leteči predmet, ki je kasneje eksplodiral v občini Kraslava, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Oblasti v obeh baltskih članicah EU in Nata so kasneje sporočile, da je šlo za ukrajinska brezpilotna letalnika ter da Estonija in Latvija nista bili predvideni tarči. »To je neposredna posledica ruske vojne,« je zapisal estonski zunanji minister Margus Tsakhna.

Ukrajinske sile so ponoči izvedle obsežen napad z droni na Rusijo. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da so nad številnimi deli države prestregli skoraj 400 brezpilotnih letalnikov. Po poročanju ruske državne tiskovne agencije Tass, ki jo povzema DPA, je bil to najresnejši in eden najbolj obsežnih napadov z droni, kar jih je doslej izvedla Ukrajina.

Ruske oblasti so ob tem poročale o požarih v pristanišču Ust-Luga v Finskem zalivu, ki je ključen za izvoz nafte in plina. Ukrajinski generalštab je potrdil napade na tamkajšnji terminal za utekočinjeni zemeljski plin (LNG).