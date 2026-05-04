Ukrajinski dron zadel stavbo, oddaljeno le šest kilometrov od Kremlja

V napadu z ukrajinskim dronom je bilo ponoči v Moskvi poškodovano stanovanjsko poslopje, je danes sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Dodal je, da žrtev po prvih informacijah ni bilo. Stanovanjski objekt se nahaja okoli šest kilometrov od Kremlja in tri kilometre od ruskega obrambnega ministrstva.

Sobjanin je na družbenem omrežju telegram sporočil, da je bilo tarča napada z dronom poslopje na ulici Mosfilmovskaja na zahodu prestolnice. Druga dva ukrajinska drona so sestrelili.

Na videoposnetkih, ki so jih objavili na družbenih omrežjih, je videti dron, ki nizko leti proti Moskvi. Kmalu zatem so prebivalci poročali o glasni eksploziji v prestolnici, na nekaterih fotografijah pa je bilo videti škodo na zgornjem nadstropju stanovanjskega nebotičnika, tuje tiskovne agencije povzemajo poročanje ruske tiskovne agencije Tass.

Po poročanju medijev je bil menda poškodovan luksuzni nebotičnik v četrti, v kateri je tudi več veleposlaništev.

Širša moskovska regija je pogosto tarča ukrajinskih napadov z droni, sama prestolnica pa le redko. Napad se je zgodil v dneh pred praznovanjem dneva sovjetske zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovi vojni 9. maja, ko bo v Moskvi na Rdečem trgu potekala tradicionalna parada. Letos bo sicer po napovedih iz Kremlja potekala brez tankov, raket in druge vojaške opreme zaradi nevarnosti ukrajinskih napadov z droni.

Rusija od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 redno izvaja napade po vsej državi in na pomembno infrastrukturo, Kijev pa odgovarja z napadi na cilje v Rusiji, zlasti vojaške in na naftno infrastrukturo.