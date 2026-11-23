Ukrajina trdi, da je z napadom na rusko korveto v libijskem pristanišču Bengazi potopila eno najnovejših ladij ruske mornarice. Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je bila zadeta tudi ruska tovorna ladja, ki je domnevno prevažala orožje. Napad bi lahko zaostril odnose med Kijevom in oblastmi na vzhodu Libije, ki sodelujejo z Moskvo.

V pomorskem oporišču v libijskem Bengaziju je v nedeljo zjutraj odjeknila eksplozija na ruski vojaški ladji, ki je bila v pristanišču zaradi oskrbe z gorivom pred vrnitvijo v Rusijo. Oblasti na vzhodu Libije so sporočile, da v sodelovanju z ruskimi predstavniki ugotavljajo okoliščine napada. Ukrajinski predsednik Zelenski je medtem potrdil, da je bila operacija delo ukrajinskih sil.

Operacijo je označil za odgovor na rusko vojno. Dodal je, da je Ukrajina za napad na rusko ladjo uporabila sedem pomorskih brezpilotnih letalnikov, v napadu pa naj bi bil uničen tudi bojni helikopter Ka-27.

Satelitski posnetki ameriškega obveščevalnega podjetja Vantor. FOTO: Reuters

Da je bila ladja potopljena, kažejo tudi satelitski posnetki ameriškega obveščevalnega podjetja Vantor. Na posnetkih je korveta najprej še zasidrana v pristanišču, nedeljski posnetki pa prikazujejo prevrnjeno plovilo, od katerega naj bi nad gladino ostal viden le še sprednji del ladje.

Zelenski je še sporočil, da je bila v napadu zadeta še ruska kontejnerska ladja, ki je domnevno prevažala orožje. Libijsko ministrstvo za zdravje je medtem potrdilo, da so sprejeli poškodovane osebe s trgovske ladje, ki je bila tarča napada ob obali pristanišča. Za zdaj ni jasno, ali gre za isto plovilo, o katerem je govoril ukrajinski predsednik. Moskva se na navedbe Kijeva še ni odzvala.

Napad v Libiji se je zgodil le dan po tem, ko je bila v vzhodnem delu Finskega zaliva zadeta ruska tovorna ladja Sparta II. Tudi v tem primeru finske obrambne sile sumijo, da je za napadom Ukrajina, ki se o odgovornosti še ni izrekla.