Ukrajinski droni zadeli srce moskovske energetike in ohromili letališča

Po včerajšnjem napadu na katedralo v Ukrajini so ukrajinske sile z droni izvedle napad na rusko ozemlje. Po navedbah moskovskega župana Sergeja Sobjanina je bil v enem od napadov zadet objekt na območju Moskve, pri čemer je bila poškodovana naftna rafinerija, ki jo upravlja energetski velikan Gazprom Neft. Žrtev ni bilo, poroča portal Moscow Times.

Rafinerija, ki stoji v jugovzhodnem okrožju Kapotnja, je bila po napadu delno prizadeta, tamkajšnje oblasti pa so območje začasno zaprle za promet. Prekinjeno je bilo tudi delovanje več moskovskih letališč, med njimi letališča Domodedovo, Žukovski, Šeremetjevo in Vnukovo.

Sobjanin je sporočil, da je zračna obramba nad Moskvo sestrelila 60 brezpilotnih letalnikov, kar ruski državni viri označujejo za enega največjih letošnjih napadov na mesto. Skupno je rusko obrambno ministrstvo navedlo, da je bilo v različnih regijah prestreženih 172 dronov.

Po poročanju omenjenega časnika so bili napadi usmerjeni tudi na južne dele Rusije, kjer je v regiji Krasnodar izbruhnil požar v naftnem skladišču, ki oskrbuje bencinske črpalke. V kraju Poltavska je po strmoglavljenju drona zagorelo skladišče, ogenj pa so gasilci pogasili več ur po izbruhu. O poškodovanih od tam ne poročajo.

Odgovornost za napade je prevzela Ukrajina. Predsednik Volodimir Zelenski je na družbenem omrežju X sporočil, da gre za odziv na ruske napade in nadaljevanje vojne. Pri tem je dejal, da napadi kažejo doseg ukrajinskih zmogljivosti dolgega dosega.

Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila napade na energetsko infrastrukturo v Rusiji, zlasti na rafinerije in naftna skladišča, s ciljem zmanjšanja prihodkov od fosilnih goriv, ki financirajo ruske vojaške operacije.

Zakaj je zadeta rafinerija kritična točka?

Napadena moskovska naftna rafinerija v Kapotnji predstavlja srce energetskega sistema ruske prestolnice. Gre za največji predelovalni obrat v regiji, ki pokriva več kot tretjino celotnega povpraševanja po gorivu v Moskvi.

Z zmogljivostjo predelave, ki presega 11 do 12 milijonov ton nafte na leto, ta rafinerija proizvaja približno 30 vrst naftnih derivatov – vključno z bencinom, dizlom in cestnim bitumnom. Še pomembneje za logistiko pa je, da je glavni dobavitelj letalskega kerozina za moskovska letališča.