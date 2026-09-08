Ukrajinski glavni državni tožilec odstopil zaradi obtožb o korupciji

Ukrajinski glavni državni tožilec je odstopil, obtožen je bil namreč korupcije, povezane z nezakonitimi klicnimi centri. Protikorupcijski preiskovalci so po odkritju domnevne kriminalne mreže preiskali njegove pisarne. Kravčenko vse obtožbe zanika, poroča The Guardian.

Po podatkih Nacionalnega urada za boj proti korupciji (Nabu) in Specializiranega tožilstva za boj proti korupciji (Sapo) naj bi mreža prejemala denar za zaščito klicnih centrov, ki naj bi izvajali telefonske prevare in pri tem služili milijone. V nezakonitih klicnih centrih naj bi bilo zaposlenih kar 60.000 Ukrajincev.

Ukrajinski vrhovni državni tožilec je odstopil. FOTO: REUTERS/Thomas Peter

Kravčenko je obtožbe označil za neutemeljene in zanikal kakršen koli zločin. V ponedeljek je odstopil s položaja in podal izjavo, v kateri je zapisal, da ne želi, da je njegova pisarna del političnega spora.

To pa ni edini udarec, ki ga je doživela Ukrajina. Predsednik Zelenski se namreč spopada s posledicami spora med varnostno-obveščevalnima službama SBU in GUR, zaradi sporov pa je moral tudi razrešiti vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske.

Ruski napadi na Kijev

Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner sta v ponedeljek obiskala ukrajinsko glavno mesto, da bi obudila zastala mirovna pogajanja, danes zjutraj pa je Rusija izvedla ponovne napade in tridnevno premirje je bilo prekinjeno.

Ruski napadi na Kijev. FOTO: Alexander Ermochenko Reuters

Po podatkih ukrajinskih uradnikov sta bila ubita dva človeka, deset jih je bilo ranjenih. Prav tako naj bi bila petnadstropna poškodovana stanovanjska stavba.

Ta napad pomeni zaostritev razmer in je pokazal, da se ukrajina vse težje brani pred ruskimi napadi, saj se sooča s pomankanjem prestreznih raket.