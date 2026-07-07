Ukrajina čez noč proti Moskvi izstrelila na stotine dronov; umrl civilist

Ponoči je Ukrajina proti Moskvi izstrelila več kot 430 brezpilotnih letalnikov. Večino je sestrelila zračna obramba. Moskovski župan Sergej Sobjanin informacij o morebitnih žrtvah in škodi ni podal. Tarča ukrajinskih raket naj bi bilo medtem mesto Belgorod blizu meje med državama. Guverner Belgorodske oblasti Aleksander Šuvajev je sporočil, da je bilo omenjeno mesto z okolico tarča ukrajinskih raketnih napadov. »V vasi Belovskoje je bil žal v prvem raketnem napadu ubit civilist,« je še navedel v objavi na državno podprti platformi max.

»Od sinoči do 6. ure zjutraj (5. ure po srednjeevropskem času) je proti Moskvi poletelo več kot 430 brezpilotnih letalnikov,« je Sobjanin objavil na platformi max. Dodal je, da jih je ruska zračna obramba večino sestrelila, še preden so se približali mestu, 36 pa da jih je uničila, ko so prileteli v njegovo bližino.

Ukrajina je napade izvedla na dan, ko se v Ankari začenja dvodnevni vrh zveze Nato, kjer bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski iskal še večjo podporo, predvsem v obliki zračne obrambe. Zelenski je k tem odločitvam vnovič pozval v ponedeljek, potem ko so ruski napadi v Kijevu in okolici v manj kot tednu zahtevali več kot 50 življenj.

V odzivu na ponedeljkove napade, v katerih je umrlo več kot 20 ljudi, je Zelenski med drugim zatrdil, da se zaradi pomanjkanja prestreznih raket ukrajinske sile niso dobro odrezale pri prestrezanju ruskih balističnih izstrelkov. »Ključno je, da svet – predvsem ZDA in naši evropski partnerji – na vrhu Nata v Ankari sprejme odločne sklepe v podporo naši zračni obrambi in s tem zaščiti življenj navadnih državljanov,« je dejal.

Da morajo zaveznice zagotoviti, da bo Ukrajina prejela potrebno podporo, je na ponedeljkovi novinarski konferenci v Ankari pred vrhom poudaril generalni sekretar Nata Mark Rutte, krepitev ukrajinske zračne obrambe pa je v odzivu na ruske napade v ponedeljek napovedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.