Ukrajinski otroci v Britaniji končno do zaključnega izpita v maternem jeziku

Ukrajinska vlada in ukrajinske organizacije v Združenem kraljestvu že več let opozarjajo na položaj več kot 30.000 ukrajinskih otrok, ki so se zatekli v državo. Ker ni bilo zaključnega izpita v ukrajinščini, jih je šolsko osebje sililo, da ga opravljajo v ruščini, to pa je bilo zanje ponižujoče, poroča Guardian.

Ukrajinski učenci so povedali, da so odklonili učenje ruščine, zdaj pa se veselijo, da bodo ponovno lahko govorili materni jezik, s tem se bodo počutili močnejše proti Rusiji.

Nova kvalifikacija, ki bo v Angliji na voljo leta 2028, nastaja s pomočjo 340.000 funtov ministrstva za izobraževanje.

Jezika se zelo razlikujeta

Stereotip, da sta jezika enaka, ne drži, jezika pa se ne da kar tako prepovedati, saj je del ljudi. Ministrica Georgia Gould je poudarila, da britanska vlada Ukrajince odločno podpira tako z vojaško kot tudi s kulturno pomočjo.

Ukrajinski minister za izobraževanje Andrij Butenko se je zahvalil za podporo in poudaril, da bodo ukrajinski otroci tako dobili enake možnosti za izbiro maternega jezika kot predmeta zaključnega izpita. Z britansko vlado bodo še naprej sodelovali, da bo izpit dostopen in kakovosten.

Nadaljnje korake pa bodo prilagodili glede na rezultate. Ministrica je priznala, da je bil izpitni odbor sprva zadržan do priprave novega izpita zaradi razmeroma majhnega števila potencialnih kandidatov. Kljub temu so želeli zagotoviti finančna sredstva za njegovo izvedbo.

Dodala je, da si je želela čimprejšnje uvedbe izpita, veseli pa jo, da bo zdaj vendarle na voljo. Nekateri dijaki, ki so se udeležili predstavitve, ga bodo lahko že opravljali.

Ko je Gouldova skupini dvanajstih ukrajinskih učencev predstavila načrt, so ji ti zaploskali in v en glas vzkliknili »djakujemo«, kar pomeni »najlepša hvala«.