Rusija izvedla nov val zračnih napadov na več ciljev po Ukrajini

Rusija je v noči na danes izvedla nov val zračnih napadov na več ciljev po Ukrajini z manevrirnimi raketami in brezpilotnimi letalniki kamikazami iranske izdelave, so danes zjutraj sporočili iz Kijeva. O žrtvah in posledicah za zdaj ni poročil. Po navedbah ukrajinske vojske je zračna obramba sestrelila 25 dronov in tri manevrirne rakete.

Po navedbah ukrajinske vojske so bili sestreljeni letalniki večinoma tipa šahed-136/131. Kot je sporočilo ukrajinsko letalstvo, so ruske rakete in letalniki prišli iz smeri Črnega morja. Tudi v soboto so se po Ukrajini zaradi ruskih napadov z droni oglasili alarmi, vendar je ukrajinska zračna obramba večino napadov odbila.

Vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak je danes dejal, da je zračna obramba zadela zastavljene cilje. Ob tem je objavil fotografije uničenih hiš v mestu Ternopil na zahodu države, kjer sta bili v napadu ranjeni dve osebi. Mesto je sicer rojstni kraj elektronskega pop dueta Tvorchi, ki sta v soboto zvečer nastopila na tekmovanju za pesem Evrovizije v britanskem Liverpoolu.

»Uničiti moramo rusko gospodarstvo, plačati morajo za vse svoje zločine,« je ob objavi dejal Jermak in ponovil, da zmaga za Ukrajino »pomeni vrnitev ozemelj, varnostna jamstva in vstop v Nato«.

»Naše rojstno mesto (...) je bombardirala Rusija, medtem ko smo na evrovizijskem odru peli o naših jeklenih srcih, nepremagljivosti in volji,« pa je objavil duet in svoj nastop posvetil »vsem ukrajinskim mestom, ki jih vsak dan obstreljujejo". "Evropa, združite se proti zlu zaradi miru,« sta še pozvala glasbenika.

Po oceni britanskih vojaških strokovnjakov so sicer ruske enote v Ukrajini v slabem stanju, je razvidno iz obveščevalnega poročila, ki ga je danes objavilo obrambno ministrstvu v Londonu.

Februarja lani so bile ruske sile sestavljene iz profesionalnih vojakov in so bile večinoma opremljene z razmeroma sodobnimi vozili, prav tako pa so se redno usposabljale z namenom usklajenega izvajanja kompleksnih operacij. »Zdaj so sile sestavljene predvsem iz slabo usposobljenih rezervistov in se vse bolj zanašajo na zastarelo opremo, v številnih enotah pa je premalo osebja,« piše v poročilu.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ob obisku Berlina. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Zelenski se je Nemčiji zahvalil za podporo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je na svojem prvem obisku v Nemčiji od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani danes v Berlinu ločeno srečal z nemškim predsednikom Frank Walterjem Steinmeierjem in nemškim kanclerjem Olafom Scholzem. Zelenski se je ob prihodu Nemčiji zahvalil za podporo.

V knjigi obiskovalcev v uradni rezidenci predsednika države v palači Bellevue je Zelenski v angleščini zapisal, da se je v najtežjih časih v sodobni zgodovini Ukrajine Nemčija izkazala kot njena resnična prijateljica in zanesljiva zaveznica, ki odločno stoji ob strani ukrajinskemu ljudstvu v boju za obrambo svobode in demokratičnih vrednot. Nemčiji in njenim prebivalcem se je zahvalil za pomoč.

Nemčija, ki je v ukrajinski vojni ena najpomembnejših podpornic Kijeva, tako vojaško kot finančno, je pred prihodom Zelenskega v soboto sporočila, da pripravljajo nov sveženj vojaške pomoči za Ukrajino v vrednosti 2,7 milijarde evrov. Med drugim naj bi Kijevu zagotovili 20 pehotnih bojnih vozil marder, 30 tankov leopard-1, štiri sisteme zračne obrambe iris-T-SLM in nadzorna brezpilotna letala.

Nemški kancler Olaf Scholz ob sprejemu ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. FOTO: Fabrizio Bensch/Reuters

Po pogovorih s Scholzem bosta imela novinarsko konferenco, nato pa skupaj odpotovala v Aachen na zahodu države, kjer bo Zelenski na slovesnosti v svojem in imenu ukrajinskega ljudstva prevzel nagrado Karla Velikega.

Nagrado sklad Mednarodna nagrada Karla Velikega in nemško mesto Aachen podeljujeta od leta 1950 za posebne zasluge pri zedinjenju Evrope. Scholz bo imel na podelitvi slavnostni govor. Med govorniki bosta tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in poljski premier Mateusz Morawiecki.

Zelenski je v Berlin prispel iz Italije, kjer je bil prav tako na prvem obisku od začetka ruske invazije. Tu se je pogovarjal z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello in premierko Giorgio Meloni, ki sta zagotovila polno podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Sprejel ga je tudi papež Frančišek.

Ukrajinski predsednik v prvem letu po začetku ruske agresije ni potoval v tujino, v zadnjem času pa je obiskal več evropskih držav in ZDA.