Golob: Za pomoč Ukrajini so na vrsti članice, ki so se doslej držale ob strani

Slovenski premier Robert Golob na današnjem srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ne bo napovedal dodatne pomoči Ukrajini, je premier dejal ob prihodu na vrh EU v Bruslju. Po njegovih besedah so zdaj na vrsti velike članice EU, ki »so se do zdaj držale nekoliko ob strani«. Volodimir Zelenski bo v Bruslju najprej nagovoril evropski parlament, nato pa se bo udeležil zasedanja voditeljev držav članic EU. V parlamentu ga je sprejela predsednica te institucije Roberta Metsola.

»Slovenija je glede na število prebivalcev ena največjih donatoric v preteklem obdobju, nobene potrebe ni, da bi prehitevali. Mislim, da je zdaj to naloga velikih članic, ki so se do zdaj držale nekoliko ob strani. Naj one prispevajo svoj delež, Slovenija pa lahko tudi malo počaka,« je izjavil premier ob prihodu na vrh.

Glede razprave o dobavi tankov in drugega orožja Kijevu je dejal, da se boji, »da gre pretežno za verbalno tekmovanje«. »Vprašanje je, koliko tega je dejansko na terenu, počakajmo in bomo videli, kaj od tega bo realizirano, predvsem pa, kdaj. Slovenija je svoj del v lanskem letu dala brez velikih besed, pri čemer je bila hitra, počakajmo zdaj ostale članice Evropske unije, kako bodo sledile,« je še poudaril.

Kot je dejal, v Sloveniji ni bila sprejeta nobena odločitev o dodatni pomoči Ukrajini, tako da danes ne bo obljubljal nečesa, za kar ne bi imel podpore državnega zbora. Na dnevnem redu današnjega zasedanja je tudi mirovni načrt, ki ga je pripravila Ukrajina. Po Golobovih besedah je v tem načrtu »marsikaj na prvi pogled videti nekoliko preambiciozno«. »Prva stvar, ki je pri vsakem mirovnem načrtu temelj, je pripravljenost obeh strani na to,« je poudaril.

»Za zdaj je ta prej manjkala, kot da bi je bilo v obilju. Bomo videli, sam nisem optimist, bojim se, da se obe strani zdaj pripravljata na zaostritev vojaških spopadov,« je še dejal slovenski premier. To po njegovih besedah ne more biti dobra popotnica za pogovore o mirovnih načrtih. Poudaril je, da je treba počakati, da jim Zelenski pojasni podrobnosti načrta.

Volodimir Zelenski se vrha v Bruslju tokrat prvič udeležuje osebno. FOTO: Pool Reuters

Slovenija ne podpira financiranja ograj na zunanjih mejah EU iz evropskih sredstev, je danes ob prihodu na zasedanje voditeljev članic EU, na katerem bodo govorili tudi o migracijah, še povedal premier Golob. V luči razprave o globalni konkurenčnosti evropskega gospodarstva pa je poudaril, da je treba najprej izkoristiti obstoječa sredstva.

«Bom zelo ekspliciten, slovenska izkušnja kaže, da ograja ne reši problema, to stališče bom danes tudi zagovarjal in ne bomo podprli ne sredstev za postavitev ograje, niti te politike,« je o možnosti financiranja postavljanja ograj na zunanjih mejah unije povedal Golob.

V zadnjem času so se namreč v EU znova okrepili pozivi k financiranju ograj na zunanjih mejah iz sredstev EU, k čemur je nazadnje pozval avstrijski kancler Karl Nehammer. Evropska komisija sicer temu ni naklonjena.

Zgodovinski dan za Evropo

Dobrodošlico sta Volodimirju Zelenskemu ob prihodu v Bruselj danes izrekla predsednik evropskega sveta Charles Michel in predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. »Dobrodošli doma, dobrodošli v EU,« je tvitnil Michel. Von der Leynova pa je obisk Zelenskega v Bruslju pospremila z zapisom: »Srce evropske družine, v katero sodi Ukrajina. Podpirali bomo Ukrajino na vsakem koraku na poti do naše unije.«

Oba sta pri tem objavila fotografijo, kako se na bruseljskem letališču rokujeta z Zelenskim, ki je v prestolnico EU prispel iz Pariza skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. »Zgodovinski dan za Evropo. S ponosom sporočam, da bo ukrajinski predsednik Zelenski danes v evropskem parlamentu,« pa je tvitnila Metsola. Kot je dodala, bo Zelenski nagovoril »prebivalce Evrope iz hiše evropske demokracije«.

Kot je v sredo med obiskom v Londonu napovedal Zelenski, bo z voditelji EU govoril o nadaljnjih dobavah orožja Ukrajini, med drugim bojnih letal in raket dolgega dosega. Ukrajinski predsednik je sicer premierje in predsednike držav EU od začetka ruske agresije pred skoraj enim letom redno nagovarjal po videopovezavi. Tokrat pa se je vrha prvič udeležil osebno.