    D+   |   Svet

    Ukrajinski recept proti ruskim brezpilotnikom

    Potem, ko so droni povzročili resne motnje v prometu na več danskih letališčih, bodo danes na ravni EU iskali odgovore na ta izziv.
    Ukrajinci zrušijo, onesposobijo ali prevzamejo od 95 do 96 odstotkov ruskih brezpilotnikov.
    Ukrajinci zrušijo, onesposobijo ali prevzamejo od 95 do 96 odstotkov ruskih brezpilotnikov.
    Novica Mihajlović
    26. 9. 2025 | 05:00
    5:14
    Nočni vdor brezpilotnikov na številnih danskih letališčih je bil najhujši napad na kritično infrastrukturo te države doslej, je dejala danska premierka Mette­ Frederiksen. Načelnik danskih oboroženih sil Michael Hyldgaard je priznal šibkosti v sposobnosti­ države za boj proti napadom z brezpilotnimi letalniki.

    Opozicijski poslanec Pelle Dragsted iz Rdeče-zelene zveze je zapisal: »Za obrambo se namenjajo milijarde ... Vendar ni nadzora nad najosnovnejšo stvarjo: obrambo naše lastne ranljive infrastrukture.« Čeprav še ni jasno, od kod so prišli, mora Evropa najti učinkovit odgovor na takšne napade. Kaj storiti, smo vprašali hrvaškega raziskovalca hibridnega vojskovanja Gordana Akrapa.

    Vdorov brezpilotnih letalnikov v zračni prostor različnih evropskih držav ni mogoče spraviti na skupni imenovalec, čeprav je na prvi pogled očitno, da gre za hibridne operacije, ki jih posredno ali neposredno usmerjajo iz Rusije. Kot je poudaril Gordan Akrap, prorektor na zagrebški obrambno-varnostni univerzi dr. Franja Tuđmana in sodelavec zagrebškega inštituta za raziskovanje hibridnega vojskovanja, so v zračni prostor Poljske, Latvije in Romunije vdrli ruski bojni brezpilotni letalniki, medtem ko so promet nad danskimi letališči, na Norveškem in drugje na severu Evrope motili brezpilotniki za ­civilno uporabo.

    Odbojnost

    Infantilne predvolilne napovedi, kdo bi šel s kom

    Tako na desni kot levi poskušajo oslabiti Roberta Goloba z izrekanjem, da po volitvah z njim ne bi sodelovali.
    Uroš Esih 25. 9. 2025 | 05:00
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Rusija

    Ruska vojaška letala prestregli tudi Američani in Madžari; Moskva svari: sestrelitev bi pomenila vojno

    Ameriški in madžarski lovci prestregli ruska vojaška letala nad Aljasko in Baltikom. Gre za del vzorca preizkušanja odzivnosti zavezništva Nato.
    25. 9. 2025 | 17:33
    Zloraba zaposlenih

    Vodstvo govori eno, obremenilni kupi dokumentacije kažejo povsem nasprotno

    Direktor slovenske hčere nemškega podjetja SSi Schaefer zanika, da so ponarejali dokumente in oškodovali delavce.
    Novica Mihajlović 25. 9. 2025 | 05:00
