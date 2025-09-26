Ukrajinski recept proti ruskim brezpilotnikom

V nadaljevanju preberite:

Nočni vdor brezpilotnikov na številnih danskih letališčih je bil najhujši napad na kritično infrastrukturo te države doslej, je dejala danska premierka Mette­ Frederiksen. Načelnik danskih oboroženih sil Michael Hyldgaard je priznal šibkosti v sposobnosti­ države za boj proti napadom z brezpilotnimi letalniki.

Opozicijski poslanec Pelle Dragsted iz Rdeče-zelene zveze je zapisal: »Za obrambo se namenjajo milijarde ... Vendar ni nadzora nad najosnovnejšo stvarjo: obrambo naše lastne ranljive infrastrukture.« Čeprav še ni jasno, od kod so prišli, mora Evropa najti učinkovit odgovor na takšne napade. Kaj storiti, smo vprašali hrvaškega raziskovalca hibridnega vojskovanja Gordana Akrapa.

Vdorov brezpilotnih letalnikov v zračni prostor različnih evropskih držav ni mogoče spraviti na skupni imenovalec, čeprav je na prvi pogled očitno, da gre za hibridne operacije, ki jih posredno ali neposredno usmerjajo iz Rusije. Kot je poudaril Gordan Akrap, prorektor na zagrebški obrambno-varnostni univerzi dr. Franja Tuđmana in sodelavec zagrebškega inštituta za raziskovanje hibridnega vojskovanja, so v zračni prostor Poljske, Latvije in Romunije vdrli ruski bojni brezpilotni letalniki, medtem ko so promet nad danskimi letališči, na Norveškem in drugje na severu Evrope motili brezpilotniki za ­civilno uporabo.