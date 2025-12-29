Ukrajinski veleposlanik: Naslednji korak bosta naredila Trump in Putin

Pogovori med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na Floridi­ so bili vrhunec dolgega pogajalskega procesa, a niso pripeljali­ do končnega dogovora o tem, kako končati vojno v Ukrajini. O tem, kaj bo sledilo, je za Delo spregovoril Petro Bešta, ukrajinski veleposlanik v Sloveniji.

Kako razumete razplet srečanja predsednika Zelenskega in predsednika Trumpa na Floridi?

To je bil zelo pomemben korak h končnemu miru. Paket sporazumov še ni povsem dogovorjen, vendar smo zelo blizu. Rad bi poudaril, da to ni bila le razprava med Ukrajino in ZDA, temveč so to bila tudi pogajanja z voditelji EU in evropskih držav. Glavni cilj teh posvetovanj je bil oblikovati močno skupno stališče. To stališče se bo preneslo Rusiji, predsednik Trump pa se bo s predsednikom Vladimirjem Putinom pogovoril o vseh nerešenih vprašanjih. Ukrajina je močno zavezana mirovnim prizadevanjem in nikoli nismo prenehali iskati priložnosti za pravičen in trajen mir – mir, ki temelji na trdnih varnostnih jamstvih za Ukrajino. To je ključno vprašanje vseh teh pogajanj. Pred sestankom na najvišji ravni so ekipe Ukrajine, ZDA in EU opravile številne kroge tehničnih, zelo poglobljenih pogajanj. Trenutno smo na najvišji možni ravni, kar zadeva dosego dogovora o [preostalih] temeljnih vprašanjih.