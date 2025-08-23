  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Ukrajinski veleposlanik: Sporočila z Aljaske je treba preizkusiti

    Jasna varnostna jamstva za Ukrajino bi morala biti pogoj za srečanje med Zelenskim in Putinom, verjame Petro Bešta.
    »Trump in Putin ne moreta brez sodelovanja Ukrajine odločati o usodi Ukrajine,« je poudaril Petro Bešta. FOTO: Črt Piksi
    »Trump in Putin ne moreta brez sodelovanja Ukrajine odločati o usodi Ukrajine,« je poudaril Petro Bešta. FOTO: Črt Piksi
    Jure Kosec
    23. 8. 2025 | 05:00
    8:58
    Z ukrajinskim veleposlanikom v Sloveniji Petrom Bešto smo potegnili črto pod intenzivnim tednom za Ukrajino in Evropo. Sogovornik verjame, da smo v obdobju preizkušanja rezultatov nedavnega srečanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski – vključno z domnevno podporo ruskega voditelja varnostnim jamstvom za Ukrajino in pripravljenostjo za srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

    So dogodki preteklega tedna Ukrajino kakorkoli približali miru?

    Ukrajinska stran upa, da bodo prizadevanja Donalda Trumpa in njegove administracije delovala. Od začetka tega leta je ameriški predsednik v tej smeri naredil več korakov, ki jih je Ukrajina vseskozi podpirala. Podprli smo njegovo pobudo za premirje. To je bila njegova prva pomembna pobuda na poti do miru. O tem smo opravili več tehničnih posvetovanj z rusko stranjo. Žal se ni izšlo. ZDA, Ukrajina in evropski zavezniki smo na isti strani in vztrajamo, da bi moralo biti premirje prvi in zelo pomemben korak, ki bo pokazal, da je Rusija pripravljena na pogajanja in da jezik ultimatov na ruski strani, ki je prevladoval zadnja tri leta, ni ustrezno izhodišče.

    Petro BeštaVolodimir ZelenskiZDARusija-UkrajinaVladimir PutinDonald Trumpvojna v Ukrajinimirovna pogajanja

