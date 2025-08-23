Ukrajinski veleposlanik: Sporočila z Aljaske je treba preizkusiti

V nadaljevanju preberite:

Z ukrajinskim veleposlanikom v Sloveniji Petrom Bešto smo potegnili črto pod intenzivnim tednom za Ukrajino in Evropo. Sogovornik verjame, da smo v obdobju preizkušanja rezultatov nedavnega srečanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski – vključno z domnevno podporo ruskega voditelja varnostnim jamstvom za Ukrajino in pripravljenostjo za srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

So dogodki preteklega tedna Ukrajino kakorkoli približali miru?

Ukrajinska stran upa, da bodo prizadevanja Donalda Trumpa in njegove administracije delovala. Od začetka tega leta je ameriški predsednik v tej smeri naredil več korakov, ki jih je Ukrajina vseskozi podpirala. Podprli smo njegovo pobudo za premirje. To je bila njegova prva pomembna pobuda na poti do miru. O tem smo opravili več tehničnih posvetovanj z rusko stranjo. Žal se ni izšlo. ZDA, Ukrajina in evropski zavezniki smo na isti strani in vztrajamo, da bi moralo biti premirje prvi in zelo pomemben korak, ki bo pokazal, da je Rusija pripravljena na pogajanja in da jezik ultimatov na ruski strani, ki je prevladoval zadnja tri leta, ni ustrezno izhodišče.