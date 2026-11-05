Zelenski odlikoval Melanio Trump, njeno vlogo so ovrednotili tudi Ukrajinci

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ameriški prvi dami Melanii Trump podelil red kneginje Olge prvega razreda, eno najvišjih ukrajinskih državnih odlikovanj, namenjenih ženskam. Odločitev prihaja po nenavadnem diplomatskem posredovanju Trumpove, ki je po navedbah Bele hiše pomagala doseči začasno prekinitev ognja v okolici rusko okupiranega mesta Oleški in omogočiti evakuacijo več sto civilistov.

V predsedniškem odloku, ki ga je Zelenski podpisal v ponedeljek, objavili pa so ga dva dni pozneje, je kot razlog za odlikovanje navedel njen »pomembni osebni prispevek k humanitarni podpori Ukrajini«, pa tudi njeno širše človekoljubno delovanje. Posebej je izpostavil njena prizadevanja za reševanje ukrajinskih otrok in drugih prebivalcev, ki so jih prizadele ruska agresija, nezakonite deportacije in prisilne preselitve z okupiranih ukrajinskih ozemelj.

V zadnjih mesecih se je Melania vključila v prizadevanja za vrnitev ukrajinskih otrok, ki jih je Rusija med vojno odpeljala na svoje ozemlje. Avgusta lani je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu poslala osebno pismo, v katerem ga je pozvala k zaščiti otrok in njihovi vrnitvi k družinam. Po navedbah Bele hiše so od takrat ponovno združili 34 otrok z njihovimi družinami.

Posredovala pri evakuaciji civilistov

Njena vloga je postala še opaznejša ob nedavni humanitarni operaciji v Oleških v Hersonski regiji na jugu Ukrajine. Mesto, ki ga od leta 2022 nadzorujejo ruske sile, je bilo zaradi pomanjkanja hrane, zdravil in pitne vode v izjemno težkem položaju. Pretežni del preostalega prebivalstva so predstavljali starejši ljudje, ki so nujno potrebovali pomoč.

Oleški so ruske sile zavzele ob začetku invazije februarja 2022. FOTO: Genya Savilov/AFP

Melania Trump je po navedbah Bele hiše vzpostavila komunikacijski kanal med rusko in ukrajinsko stranjo ter pomagala doseči šestdnevno lokalno prekinitev ognja, ki je omogočila dostavo humanitarne pomoči in evakuacijo prebivalcev. Po njenih navedbah je območje zapustilo skoraj 800 ljudi. Šlo je za najdaljšo lokalno prekinitev spopadov od začetka ruske invazije februarja 2022.

Pri operaciji je sodeloval tudi ukrajinski varuh človekovih pravic Dmitro Lubinec. Obe strani sta se Melanii Trump zahvalili za posredovanje, vendar nista podrobneje pojasnili, kakšen je bil njen dejanski vpliv na dosego dogovora. »Zahvaljujemo se, da organizirajo to možnost za evakuacijo ljudi,« je njeno vlogo komentiral Zelenski. Ruska varuhinja človekovih pravic Jana Lantratova pa je poudarila, da je njeno osebno sodelovanje pomembno za celoten proces.

Melania Trump bo danes v Beli hiši gostila predstavnike Ukrajine in Rusije, ki bodo govorili o humanitarni operaciji v Oleških. Ukrajinsko delegacijo naj bi sestavljala varuh človekovih pravic Lubinec in vodja parlamentarne skupine stranke Zelenskega Davyd Arahamija, rusko pa Lantratova in visoki predstavnik Kremlja Kiril Dmitrijev. Bela hiša je srečanje označila za izjemen trenutek v ameriški zgodovini in poudarila, da je Melania samostojno začela sodelovanje med državama ter dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Takšna vloga je za ameriško prvo damo precej nenavadna, saj praviloma nima uradnega položaja v ameriški zunanji politiki in ne sodeluje neposredno v mirovnih pogajanjih.

Vpliv uspešnih humanitarnih operacij

Melaniino posredovanje je pozitivno sprejela tudi večina anketiranih Ukrajincev. Po raziskavi ukrajinske sociološke družbe Active Group, ki so jo konec oktobra izvedli na vzorcu tisoč ljudi, je 57,1 odstotka vprašanih pozitivno ocenilo vlogo ameriške prve dame pri doseganju humanitarnih dogovorov glede Oleškov. Njeno sodelovanje je kot zelo pozitivno ocenilo 29,7 odstotka, kot nekoliko pozitivno pa 27,4 odstotka vprašanih. Humanitarno operacijo je podprlo 93,6 odstotka sodelujočih, 93,8 odstotka pa jih je menilo, da je bila pomembna za tamkajšnje civilno prebivalstvo.

Dogovor je vplival tudi na odnos dela vprašanih do ZDA: 20,3 odstotka jih je navedlo, da se je njihov odnos do države izboljšal, pri čemer je 6,2 odstotka poročalo o občutnem izboljšanju, 14,1 odstotka pa o nekoliko boljšem mnenju. Za dve tretjini vprašanih se odnos do ZDA ni spremenil.

Ustanovitelj Active Group Andrij Jeremenko je ob predstavitvi raziskave opozoril, da lahko uspešne humanitarne operacije izboljšajo mednarodni ugled držav, ki pri njih sodelujejo. Podobno je ocenil direktor Centra za raziskave civilne družbe Vitalij Kulik, ki je operacijo v Oleških označil za precedens osebnega diplomatskega posredovanja brez neposrednega sodelovanja tradicionalnih mednarodnih humanitarnih organizacij. Poudaril je, da je Melaniina ekipa vzdrževala stalne stike z ukrajinskim in ruskim varuhom človekovih pravic.