Ukrajinsko vodstvo jezno zaradi objave tajnih dokumentov

Ukrajinsko vodstvo je po poročanju ameriške televizijske postaje CNN jezno zaradi objave domnevnih tajnih dokumentov ZDA o ruski vojaški agresiji. V Kijevu so zato že spremenili nekatere vojaške načrte, danes poroča CNN, ki se sklicuje na vire blizu ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu.

Na spletu so se v petek pojavili domnevni zaupni ameriški vojaški dokumenti o Ukrajini, objavljeni pa so bili tudi dokumenti o Kitajski, Bližnjem vzhodu, vojaških razmerah v indijsko-tihomorski regiji in terorizmu. Dokumenti o Ukrajini so med drugim vsebovali podatke o stanju ukrajinske protizračne obrambe.

Ukrajinski uradniki so v petek za tiskovno agencijo Reuters sicer zatrdili, da objavljeni dokumenti vsebujejo izmišljene informacije in so videti kot ruska dezinformacijska kampanja. Ameriški uradniki medtem poskušajo najti vir uhajanja zaupnih dokumentov, ki podrobno opisujejo številne teme, še poroča Reuters.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je na vprašanje o poročilu CNN dejal, da strateški načrti Ukrajine ostajajo nespremenjeni, vendar se lahko konkretnejši taktični načrti vedno spremenijo.

Vohunili za Zelenskim

»Obstajajo strateške naloge, ki so nespremenljive, operativni in taktični scenariji pa se nenehno izpopolnjujejo na podlagi ocene razmer na bojišču, zagotavljanja virov, obveščevalnih podatkov o sovražnikovih virih itd.,« je dejal Podoljak.

Oklepno vozilo hiti na fronto v Bahmutu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Po navedbah poročila dokumenti kažejo, da so ZDA vohunile tudi za Zelenskim. To ni presenečenje, vendar so ukrajinski uradniki globoko razočarani zaradi uhajanja podatkov, piše CNN, ki se sklicuje na osebo blizu ukrajinskega predsednika. Po poročanju številnih ameriških medijev dokumenti dokazujejo, kako globoko washingtonske obveščevalne službe preverjajo tudi svoje zaveznike.

New York Times je na primer s sklicevanjem na dokumente poročal o slabostih ukrajinske zračne obrambe. Da bi se lahko uprli ruskim napadom, bi jo bilo treba okrepiti. Ukrajina že dolgo zahteva več streliva in orožja za vojno proti Rusiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vpletanje ZDA in Nata

Rusija medtem meni, da so objavljeni dokumenti še en dokaz vpletenosti ZDA in zveze Nato v vojno v Ukrajini. Vendar še vedno ni jasno, kdo je dokumente objavil, vključno z dokumenti ameriških obveščevalnih služb, in ali so pristni. Nekateri analitiki so dokazali, da so bili fotografirani dokumenti prirejeni v korist Rusije, še poroča dpa.

CNN je na primer s sklicevanjem na dokument poročal, da naj bi bilo med vojno doslej ubitih 43.000 ruskih vojakov. Na ukrajinski strani je bilo po navedbah poročila 17.500 mrtvih. Po mnenju strokovnjakov je bilo v prirejenih različicah dokumentov, ki so se pojavile na ruskih kanalih, število ubitih Rusov za polovico manjše, medtem ko je bilo število ubitih Ukrajincev večje kot v izvirni različici.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dogajanje z dokumenti danes označil za precej zanimivo. »Vsi jih preučujejo, analizirajo in o njih na široko razpravljajo,« je dodal. Na vprašanje o morebitni vpletenosti ruskih služb v objavo je dejal, da tega ne more komentirati. »Vsi vemo, da gre spet za to težnjo, da se za vse, vedno in povsod, krivi Rusijo in da se vse pripisuje Rusiji,« je dejal.