Ukrajinsko žito jezi kmete na vzhodu EU

Vojna v Ukrajini, veliki proizvajalki žit, je lani zatresla svetovne trge. Cene so se dvignile na rekordno raven. Najhuje je bilo najrevnejših delih sveta. Cene so se sicer spet znižale, a številne težave ostajajo. V Evropi se kmetovalci v državah ob meji z Ukrajino pritožujejo, da so njihovi trgi preplavljeni s poceni ukrajinskim žitom.

Poljska si, skupaj z Bolgarijo, Češko, Madžarsko, Romunijo in Slovaško, prizadeva, da bi evropska komisija pripravila rešitve za njihov položaj. Od januarja do novembra se je uvoz koruze iz Ukrajine v države EU ob meji z nekaj tisoč ton povečal na več milijonov ton. Tudi odprava vseh carin in kvot ima posledice.