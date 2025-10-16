  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Ukrajinsko znanje in izkušnje lahko dajo krila evropskim projektom

    Pri poskusih oživitve evropske in slovenske obrambne industrije bi se bilo morda smotrno bolj opreti na Ukrajino.
    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski si je ogledal enega od številnih izdelkov, ki jih je ukrajinska obrambna industrija razvila za potrebe svoje obrambe. Foto Ukrainian Presidential Press/Reuters
    Galerija
    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski si je ogledal enega od številnih izdelkov, ki jih je ukrajinska obrambna industrija razvila za potrebe svoje obrambe. Foto Ukrainian Presidential Press/Reuters
    16. 10. 2025 | 16:20
    5:27
    A+A-

    Prihodnji teden bo v Celju prvi mednarodni sejem obrambne industrije v Sloveniji, na katerem bo veliko pozornosti namenjene vlogi tehnologij prihodnosti in umetne inteligence pri razvoju obrambnih rešitev. Povezovanje raziskav, tehnologij in industrije z namenom okrepiti evropsko obrambno sposobnost bo ena od tem razprav.

    Preverili smo, kako bi se lahko povezali z znanjem in izkušnjami za vojno najbolj usposobljene države v Evropi, Ukrajine.

    Poročali smo že, da bo Celje prihodnji teden, med 21. in 24. oktobrom, gostilo prvi mednarodni sejem obrambne industrije v Sloveniji in v okviru tega bo konferenca Sidec 2025, ki bo osrednji dogodek na področju obrambnih tehnologij nove generacije v regiji.

    Sidec 2025 bo združil najpomembnejše domače in mednarodne deležnike, predstavnike oboroženih sil, varnostnih organov ter strokovno javnost s poudarkom na inovacijah in razvoju naprednih obrambnih rešitev, napovedujejo organizatorji iz Grozda obrambne industrije Slovenije in obrambnega ministrstva. Sejem je zaprtega tipa in je, razen zadnjega dne, namenjen izključno vabljenim udeležencem.

    Da podjetja iz obrambnega sektorja v Sloveniji sama, brez povezovanja znotraj države in z večjimi igralci onstran slovenskih meja, ne bodo zmogla doseči resnega tržnega preboja, je jasno.

    Bliskovitemu tehnološkemu razvoju se je vojskovanje na bojiščih Ukrajine že moralo prilagoditi, potrebam bojišča pa se nenehno prilagajajo tudi podjetja.

    Na razpravah med udeleženci parlamentarne skupščine Nata v Ljubljani je bilo slišati več pomislekov o tem, kako sploh lahko tem hitro spreminjajočim se potrebam sledijo tradicionalni velikani v obrambni industriji, ki so bili zasnovani in so še vedno vodeni po starih načelih iz obdobja, ko se je mir zdel večen.

    Najpogostejši odgovor na to vprašanje je vključeval opiranje na Ukrajino, njene bogate izkušnje iz sedanje vojne in bogato industrijsko bazo ter obilje inženirskega kadra, ki iz dneva v dan razvija nove rešitve. Te se nato sproti preizkušajo v praksi.

    Ukrajina podpira in vabi tudi slovenska podjetja

    Približno 66 odstotkov ukrajinskega proračuna je namenjenega obrambi, in to državo postavlja na čelo držav z največjimi izdatki za obrambo na svetu. Obrambne zmogljivosti so v času vojne povečali za 35-krat, zgolj obrambni proračun pa se je povečal za osemkrat, kar pomeni, da so se dodatno povečala tudi naročila za ukrajinsko obrambno industrijo.

    Medtem ko ima večina evropskih orožarskih tovarn težave s hitrim prilagajanjem svojih izdelkov, zmorejo v Ukrajini svoje izdelke spreminjati tako rekoč v realnem času.

    Na podlagi sedmih scenarijev, ki so jih v Ukrajini pripravili z matematičnimi modeli, v prihodnjem letu in pol nadaljevanje vojne predvidevajo štirje od sedmih scenarijev s skupno 75-odstotno verjetnostjo proti četrtini verjetnosti, da vojne ne bo več. Od tega so največjo verjetnost, 38 odstotkov, pripisali nadaljevanju vojne z zmanjšano intenzivnostjo sovražnosti zaradi izčrpanih virov na obeh straneh.

    Julija Osmolovska, direktorica mislišča Globsec v Kijevu, slovenska podjetja iz obrambne industrije vabi, naj se povežejo s partnerji v Ukrajini. Foto osebni arhiv
    Julija Osmolovska, direktorica mislišča Globsec v Kijevu, slovenska podjetja iz obrambne industrije vabi, naj se povežejo s partnerji v Ukrajini. Foto osebni arhiv

    »Podatki državnega inštituta za gospodarski razvoj kažejo, da proizvodne zmogljivosti naše obrambne industrije močno presegajo dejansko proizvodnjo, saj so zasedene le 43-odstotno ... proizvodnja brezpilotnih letalnikov in avtonomnih vozil za bojišče je med vojno zacvetela.

    Pred vojno smo imeli okoli 15 proizvajalcev, pet med njimi jih je obvladalo celoten proizvodni cikel, drugi pa so izdelovali komponente. Do zdaj se je število teh podjetij povečalo na približno 1500, od teh jih skoraj tisoč izdeluje brezpilotne letalnike v celoti, približno 500 pa jih izdeluje komponente,« pravi Julija Osmolovska, karierna diplomatka, ki vodi kijevsko pisarno mislišča Globsec.

    Osmolovska je v pogovoru za Delo dejala, da je prepričana, da je na področju obrambne industrije veliko priložnosti za sodelovanje s podjetji iz preostalega dela Evrope, vključno s slovenskimi.

    »Namesto da nas svet vidi kot žrtve, bi raje videli, da Ukrajino in Ukrajince vidijo kot borce za preživetje, ki branijo svoja življenja. Iz te vojne poskušamo poiskati priložnosti za preživetje in prihodnji razvoj države, vabljena so tudi slovenska podjetja, da nam pri tem pomagajo,« pravi sogovornica in dodaja, da je v njeni državi brez velikih formalnosti mogoče ustanoviti podjetje ter povezovati podjetja iz različnih držav in sektorjev s podjetji iz obrambne industrije.

    Ukrajinska obrambna industrija ne zagotavlja le sodobnih tehnoloških izdelkov, ki so hrbtenica odvračalnih zmogljivosti ukrajinskih oboroženih sil, ampak so tudi motor rasti gospodarstva, ki ga zaznamuje vojna. Pri tem pa je ta industrija trudi nekakšen inkubator razvoja in znanosti ter katalizator rasti evropske obrambne industrije in integracije te industrije, pojasnjuje sogovornica, ki je nekoč delala tudi v kabinetu ukrajinskega predsednika.

