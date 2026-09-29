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    Svet

    Ulica dobila bitko, zmage še ne

    Španska vlada je predstavila ukrepe, ki naj bi ublažili stanovanjsko krizo in pomirili protestnike.
    Po protestih in zasedbi madridskega trga Puerta del Sol je vlada premiera Pedra Sáncheza danes predstavila ukrepe za blažitev stanovanjske krize. FOTO: Susana Vera Reuters
    Galerija
    Po protestih in zasedbi madridskega trga Puerta del Sol je vlada premiera Pedra Sáncheza danes predstavila ukrepe za blažitev stanovanjske krize. FOTO: Susana Vera Reuters
    Gašper Završnik
    29. 9. 2026 | 19:21
    29. 9. 2026 | 19:41
    6:05
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    Politika se je zganila, ko je vstala ulica. Po protestih in zasedbi madridskega trga Puerta del Sol je vlada premiera Pedra Sáncheza danes predstavila ukrepe za blažitev stanovanjske krize, ki jih mora potrditi še parlament. Povod za proteste je bila prisilna izselitev 87-letne Maricarmen Abascal. Javno ogorčenje je očitno pripomoglo tudi k preobratu v njenem primeru, saj je novi lastnik privolil v dogovor, s katerim se bo vrnila v stanovanje, kjer je živela več kot 70 let.

    Trg Puerta del Sol v srcu Madrida velja za »kilometer nič«, od koder se v Španiji merijo razdalje na glavnih radialnih cestah. Prav tako se je večkrat izkazal za izhodišče socialnih vrenj, ki so predrugačila politiko. Najbolj odmevno pred poldrugim desetletjem, ko je med dolžniško krizo tam vzniknilo gibanje ogorčenih (indignandos) 15-M, in nazadnje minuli konec tedna, ko so se na trgu znova utaborili protestniki in od oblastnikov zahtevali konkretne ukrepe za rešitev, kot kažejo ankete, najbolj perečega problema v Španiji.

    Kako globoko je kriza zarezala v družbo, razkrivajo številke. Medtem ko so se od leta 2015 do 2025 plače zvišale za slabo tretjino, se je nakup stanovanja podražil za 80, najem pa za 87 odstotkov. To obdobje sta zaznamovali tudi rast števila prebivalcev zaradi priseljevanja in širitev ponudbe turističnih stanovanj, ki lastnikom prinašajo višje zaslužke kot dolgoročni najem. Čeprav kriza zadeva različne generacije, so najbolj na udaru mladi, za katere so nedostopna stanovanja postala ozko grlo pri osamosvajanju in načrtovanju odraslega življenja. V Španiji sedem od desetih polnoletnih ljudi do 34. leta starosti živi pri starših.

    Protestniki vsaj do petkovega glasovanja v parlamentu ostajajo v središču Madrida. Foto Oscar Del Pozo/AFP
    Protestniki vsaj do petkovega glasovanja v parlamentu ostajajo v središču Madrida. Foto Oscar Del Pozo/AFP

    Simbol nezadovoljstva, ki se je kopičilo več let, je prejšnji teden postala 87-letna Maricarmen Abascal. Iz stanovanja, v katerem je živela več kot sedem desetletij, so jo izselili, potem ko ji je novi lastnik, družba UrbaGestión, najemnino hotel zvišati s 500 na 2650 evrov. Njena deložacija je na ulice pognala protestnike. Več sto se jih je utaborilo na trgu Puerta del Sol, protesti pa so se razširili še v druge dele države. Ob pritisku javnosti se je zganila tudi vlada, ki je danes predstavila ukrepe za ublažitev razmer na nepremičninskem trgu.

    Dva odloka

    Vlada je ukrepe razdelila v dva odloka. Prvi predvideva možnost, da se veljavne najemne pogodbe, ki se iztečejo do konca leta 2028, podaljšajo za dve leti. Zaščito ranljivih najemnikov pred deložacijami bi podaljšal do leta 2030. Kupcem prvega stanovanja bi ponudil brezobrestno posojilo v višini do petine kupnine, vendar največ 50.000 evrov. Prav tako bi med drugim špekulativnim družbam, kakršna je UrbaGestión, do leta 2028 prepovedal nakup stanovanj. Predvidene so tudi davčne olajšave za najemodajalce in spodbude za gradnjo javnih stanovanj.

    Z ločenima odlokoma želi vlada povečati možnosti, da vsaj del ukrepov prestane glasovanje v parlamentu, predvideno za petek. Koalicija Pedra Sáncheza nima večine in potrebuje glasove manjših regionalnih strank. Prvi odlok naj bi imel več možnosti za podporo, bolj negotova pa je usoda drugega, ki predvideva samodejno obnavljanje najemnih pogodb. Katalonski Junts in baskovski PNV sta napovedala, da bosta o podpori odločila po pregledu besedil. Junts zahteva več zaščite za male najemodajalce.

    Odzivi na ukrepe

    Ali bodo ukrepi zadovoljili protestnike, za zdaj ni jasno. Iz madridskega sindikata najemnikov, ki stoji za vstajo, so sporočili, da morajo pred končno oceno preučiti podrobnosti predlogov. »Ulica, ta protestni tabor in vsi drugi po državi so v zgodovinskem spopadu z vlado. Pritiskajo nanjo, da bi pravico do stanovanja okrepila z ukrepi, o katerih doslej ni razmišljala. In ta pritisk se nadaljuje,« je dejala govorka sindikata Alicia del Río.

    Veliko bolj kritična je bila politologinja Estefanía Molina, ki se posveča generacijskim neenakostim in stanovanjski krizi. »Gre predvsem za simbolične ukrepe,« je dejala za Delo. »Glavni problem Španije, ki se ga vlada ne loteva, je pomanjkanje stanovanj. Po podatkih španske centralne banke jih primanjkuje 800.000.« Po njeni oceni bi lahko nekateri predlogi imeli celo nasproten učinek. Mednje šteje zaščito ranljivih najemnikov pred deložacijami. Ker lahko najemodajalci ob velikem povpraševanju izbirajo med množico kandidatov, bi se lahko začeli izogibati prav skupinam, ki naj bi jim ukrepi pomagali, denimo starejšim, invalidom in tistim z nizkimi dohodki.
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     Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

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    Miti in legende, ki jim še verjamemo o investiranju v sklade

    Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
    21. 9. 2026 | 14:01
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    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    »V tem primeru je polnjenje najdražje.« Kako se izogniti najdražjim cenam?

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
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    Ali Slovenci res znamo varčevati?

    Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
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    Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

    »Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 09:28
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