Ulice v Trstu so se spremenile v reke: prejeli 150 intervencijskih klicev

Trst je včeraj zvečer zajelo silovito neurje, ki je v manj kot eni uri povzročilo obsežne poplave, izpade elektrike in kaos v prometu. V nekaj minutah so se mestne ulice spremenile v reke, gasilci pa so prejeli več kot 150 klicev na pomoč.

Po podatkih časnika Il Piccolo je v Trstu med 18.47 in 19.15 padlo kar 40 milimetrov dežja, nekaj ur pozneje, med 21.07 in 21.23, pa še dodatnih 21 milimetrov. Skupna količina padavin je v enem dnevu presegla sto milimetrov, lokalno pa je v eni uri padlo tudi do 70 milimetrov, je poročal portal MeteoWeb.

Kot je zapisal vremenski portal ilMeteo, je bil naliv izjemno intenziven – »v manj kot pol ure je padlo 40 litrov dežja na kvadratni meter, pri tem pa so sunki vetra dosegali do 60 kilometrov na uro«. Neurje je ponekod spremljala tudi toča.

Ulice kot reke

Najhuje je bilo na območju obmorske promenade Rive in Viale Miramare, kjer so vode zalile ceste in dvigovale pokrove kanalizacijskih jaškov. »Mestne ulice so se spremenile v reke,« je dogajanje opisal portal Newsroom24.

Poplavljeni so bili tudi podzemni prostori bolnišnice Maggiore, številne trgovine in stanovanjski prostori. Gasilci so morali reševati več vozil, ki so obtičala v vodi v podhodih in nižjih delih mest.

Do 23. ure so tržaški gasilci prejeli 150 klicev na pomoč, pri čemer jih je bilo več kot sto še vedno v čakalni vrsti, je poročal Il Piccolo. Večina intervencij se je nanašala na črpanje vode iz kleti, garaž in poslovnih prostorov, a tudi na padla drevesa in zamašene odtoke.

Zaradi močnega neurja so nastali tudi delni izpadi električne energije, mestni promet pa je bil močno oviran. Prekinjen je bil tudi trajektni prevoz »Delfino Verde« med Trstom in Muggio.

Neurje, ki je prizadelo Trst, je povezano z orkanskim ciklonom Ulrich, ki je v začetku septembra zajel severni Jadran in Furlanijo - Julijsko krajino. Meteorologi opozarjajo, da se lahko podobne epizode ponovijo, saj so vremenske razmere še vedno nestabilne.