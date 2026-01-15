  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Omrežje X sprejelo ukrepe za omejitev orodja, ki ustvarja otroško pornografijo

    Zaradi ostrega mednarodnega odziva so bili pri omrežju X primorani sprejeti varnostne ukrepe, ki naj bi omejili sposobnosti njihovega klepetalnega robota grok.
    V Združenem kraljestvu so se po mestu razširili napisi, ki uporabnike omrežja X pozivajo k izbrisu računov, Muska pa obtožujejo spodbujanja otroške pornografije. FOTO: Justin Tallis/AFP
    Galerija
    V Združenem kraljestvu so se po mestu razširili napisi, ki uporabnike omrežja X pozivajo k izbrisu računov, Muska pa obtožujejo spodbujanja otroške pornografije. FOTO: Justin Tallis/AFP
    Ma. J.
    15. 1. 2026 | 08:47
    15. 1. 2026 | 09:09
    4:08
    A+A-

    Klepetalnemu robotu grok so njegovi ustvarjalci prepovedali, da na prošnjo uporabnikov omrežja X še naprej ustvarja ponarejene fotografije razgaljenih otrok in žensk, poroča BBC. Orodje grok je razvilo podjetje za umetno inteligenco xAI v lasti milijarderja Elona Muska.

    image_alt
    Muskov grok na omrežju X ustvarja seksualizirane fotografije otrok

    Prepoved bo veljala samo v državah, kjer ponarejanje fotografij in posnetkov razgaljenih ljudi prepoveduje zakon.

    »Uvedli smo tehnološke ukrepe, ki orodju grok preprečujejo, da spreminja fotografije resničnih ljudi in jih prikazuje v oblačilih, kot je na primer bikini. Prepoved velja za vse uporabnike, vključno z naročniki,« so pristojni zapisali v objavi na omrežju X.

    Poleg tega bodo lahko s pomočjo orodja grok fotografije urejali le še naročniki na omrežje X, saj bodo ob morebitnih podobnih kršitvah pri podjetju uporabnike kaznovali v skladu s spletnimi pogoji uporabe omrežja, so še dodali.

    Pri podjetju so spremembo naznanili po tem, ko je tožilec zvezne države Kalifornije začel preiskovati razširjenost seksualnih spletnih ponaredkov, vključno z gradivi, na katerih so otroci.

    Musk je v sredo na družbenem omrežju X zapisal, da lahko grok ustvarja vsebino, ki omogoča »goloto zgornjega dela telesa izmišljenih odraslih ljudi (ne pravih)«, če imajo uporabniki vklopljen t. i. odrasli način. »Tako velja povsod po Ameriki. V državah in regijah z drugačnimi zakoni bo ta sposobnost prilagojena,« je še zapisal tehnološki mogotec.

    image_alt
    Spolne zlorabe otrok niso sodobni fenomen

    Musk je sicer pred kratkim branil omrežje X in objavil, da kritiki želijo »zatirati svobodo govora« skupaj z dvema ponarejenima fotografijama britanskega premiera Keira Starmerja v bikiniju, poroča BBC.

    Oster odziv držav

    Prvi državi, ki sta zaradi ponarejanja fotografij ter seksualiziranja žensk in otrok začasno prepovedali grok, sta bili Malezija in Indonezija.

    S pomočjo umetne inteligence grok bodo fotografije lahko urejali le še naročniki na omrežje X. FOTO: Lionel Bonaventure/AFP
    S pomočjo umetne inteligence grok bodo fotografije lahko urejali le še naročniki na omrežje X. FOTO: Lionel Bonaventure/AFP

    Pri britanski platformi za reguliranje komunikacijskih storitev Ofcom so v ponedeljek dejali, da bodo raziskali, ali je omrežje X kršilo britanski zakon glede seksualiziranih fotografij. Premier Starmer je omrežje X posvaril, da bodo izgubili pravico do samoregulacije, če ne omejijo sposobnosti orodja grok. Kasneje je podjetje pohvalil, ker sprejemajo ukrepe, da bi težavo zajezili, poroča BBC.

    Nekateri britanski politiki so izbrisali račune na omrežju X v znamenje protesta proti ponarejenim fotografijam in poseganju v človekove pravice.

    Podjetje X se na zlorabe ni odzvalo dovolj hitro

    Kalifornijski generalni državni tožilec Rob Bonta je v sredo dejal: »Gradivo, ki prikazuje ženske in otroke gole ali v seksualno eksplicitnih situacijah, uporabljajo za nadlegovanje ljudi povsod po spletu.«

    Raziskovalka spletnih pravilnikov Riana Pfefferkorn je bila presenečena, da je podjetju X vzelo toliko časa, preden so uvedli nove varnostne ukrepe proti groku. Sposobnost urejanja fotografij bi morali odstraniti takoj, ko so opazili zlorabe, je še dodala.

    Kljub temu da so pri podjetju X uvedli nekatere varnostne ukrepe, ostaja vprašanje, kako bo grok ločil, ali je fotografija, ki jo uporabnik želi spremeniti, narejena z umetno inteligenco ali je na njej resnična oseba. Poleg tega ni jasno, kako bo omrežje sankcioniralo uporabnike, ki kršijo njihov pravilnik, je izpostavila Pfefferkornova in dodala, da tudi Musk zadeve ne jemlje resno, glede na to, da sam objavlja fotografije Starmerja v bikiniju.

    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    LeBronov agent predlagal zanimivo menjavo in razburil Los Angeles

    Košarkarji Los Angeles Lakers so z eno najboljših predstav sezone s 141:116 premagali Atlanto. V ospredju pa so znova govorice o menjavi, kriv je Jamesov agent.
    Nejc Grilc 14. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Delova osebnost leta
    Slavnostna razglasitev

    Delova osebnost leta 2025 je Nika Kovač

    Pobuda My Voice, My Choice je povezala ljudi v skupnost na globalni ravni. Je prva evropska državljanska pobuda, ki jo je podprl evropski parlament.
    14. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

    Izjave Mike Vermeulna, ki je nekoč tekmoval v nordijski kombinaciji, so v skakalnih krogih dvignile obilo prahu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 19:34
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    2026 v znamenju rasti: kratkoročno financiranje ključ do poslovnih priložnosti

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 15. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Elon Muskomrežje Xotroška pornografijazlorabedeepfakevarnostni ukrepi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Jodi Ellen Malpas

    Zdravila za svojo bolezen še nisem našla in nisem prepričana, da si ga želim

    Pisateljica Jodi Ellen Malpas razkriva, kako naivna je bila ob začetku kariere, kakšni moški jo privlačijo in zakaj včasih piše iz njihove perspektive.
    Teja Roglič 15. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Omejevanje umetne inteligence

    Omrežje X sprejelo ukrepe za omejitev orodja, ki ustvarja otroško pornografijo

    Zaradi ostrega mednarodnega odziva so bili pri omrežju X primorani sprejeti varnostne ukrepe, ki naj bi omejili sposobnosti njihovega klepetalnega robota grok.
    15. 1. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Kralji brez Kopitarja se v podaljšku niso dolgo upirali

    Los Angeles Kings so v podaljšku izgubili proti Las Vegas Golden Knights. Kralji so na devetem mestu v zahodni konferenci.
    15. 1. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Germknödel, priljubljeni cmoki avstrijskih smučišč

    Kvašeni cmoki najbolj prijajo še topli, ko so fino mehki in puhasti, ko jih prerežemo, pa se iz njih pocedi aromatičen slivov džem z blagim okusom po rumu.
    Jasmina Pirnar Krope 15. 1. 2026 | 08:11
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    BUMfest

    Več kot 70 tolkalcev bo znova zavzelo žalski oder

    Na 18. mednarodnem festivalu tolkalnih skupin BUMfest v Žalcu pričakujejo zasedbe iz Burkine Faso, Nizozemske, Tajvana in Slovenije.
    15. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Kralji brez Kopitarja se v podaljšku niso dolgo upirali

    Los Angeles Kings so v podaljšku izgubili proti Las Vegas Golden Knights. Kralji so na devetem mestu v zahodni konferenci.
    15. 1. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Germknödel, priljubljeni cmoki avstrijskih smučišč

    Kvašeni cmoki najbolj prijajo še topli, ko so fino mehki in puhasti, ko jih prerežemo, pa se iz njih pocedi aromatičen slivov džem z blagim okusom po rumu.
    Jasmina Pirnar Krope 15. 1. 2026 | 08:11
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    BUMfest

    Več kot 70 tolkalcev bo znova zavzelo žalski oder

    Na 18. mednarodnem festivalu tolkalnih skupin BUMfest v Žalcu pričakujejo zasedbe iz Burkine Faso, Nizozemske, Tajvana in Slovenije.
    15. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo