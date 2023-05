Umetna inteligenca med miti, apokalipso in realnimi izzivi

V nadaljevanju preberite:

Razvoj umetne inteligence je sprožil številna apokaliptična opozorila, ki napovedujejo zelo hude posledice za človeštvo. Nekateri vidijo v tem celo konec človeštva, saj verjamejo, da bodo veliki jezikovni modeli, kot je chatgpt, presegli človeško inteligenco, pridobili zavest in postali samostojne entitete z lastnimi cilji. Spet drugi opozarjajo na ogroženost delovnih mest in povečanje neenakosti med ljudmi. Postavlja se vprašanje izumiranja poklicev, ki jih nadomeščajo avtomatizirani sistemi.

Med strokovnjaki ni konsenza o nevarnostih umetne inteligence. Kristian Kersting, nemški raziskovalec na področju umetne inteligence, opozarja, da je treba obravnavati resnične probleme, kot so izkrivljanja, diskriminacija in druge težave, s katerimi se pri delovanju velikih jezikovnih modelov že spopadamo.

Treba se je zavedati, da bo umetna inteligenca postala del našega vsakdanjega življenja. Pomembno je, da se ljudje naučijo pravilne uporabe te tehnologije, ločevanja med resničnostjo in lažjo ter spopadanja z izzivi, ki jih prinaša. Če so nas negativne plati socialnih omrežij ujele nepripravljene, imamo zdaj priložnost, da se temu poskušamo izogniti. Z ustrezno regulacijo.Umetna inteligenca ima velik potencial za napredek na področjih, kot so medicina, novi materiali in podnebne spremembe. Vendar je treba razumeti, da umetna inteligenca ni zlobna tehnologija, je le orodje, ki ga uporablja in uči človek, in od nas je odvisno, kako ga bomo uporabljali in regulirali.