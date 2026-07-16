Umetna inteligenca ne bo dovolj za oživitev rasti

Državni statistični urad Ljudske republike Kitajske je objavil, da druga največja gospodarska sila na svetu izraziteje izgublja zagon. V drugem četrtletju letošnjega leta je zaznala 4,3-odstotno rast, najnižjo v zadnjih treh desetletjih in pol. Prvič po pandemiji covida-19 se je zgodilo, da Kitajska ni dosegla uradno zastavljenega cilja med 4,5 in 5 odstotki rasti. »Več je zunanje nestabilnosti in dejavnikov negotovosti,« je državni statistični urad pojasnil rezultate za obdobje od začetka aprila do konca junija. Med največjimi nerešenimi težavami je izpostavil vse večje neravnovesje med veliko ponudbo in vse manjšim povpraševanjem znotraj kitajskih meja. Toda slika kitajskega gospodarstva ni enobarvna. Samo dan pred objavo podatkov o upočasnjevanju rasti je kitajski carinski urad ...