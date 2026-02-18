Začetek vrhunskega srečanja je bil prej slika stare kot nove Indije

»To je priložnost, da znova dokažemo, kako hitro naša država napreduje na področju znanosti in tehnologije,« je v ponedeljek na družbenem omrežju x zapisal indijski premier Narendra Modi, ko se je pripravljal, da bo z govorom odprl petdnevno vrhunsko srečanje, posvečeno umetni ­inteligenci.

Vodstvo v New Delhiju namenja veliko pozornosti temu dogodku, od katerega pričakuje, da bo privabil več kot 250.000 obiskovalcev, tudi dvajset voditeljev držav in 45 tujih skupin odposlancev na ministrski ravni. To je četrto tovrstno vrhunsko srečanje in prvo, ki poteka v državi v razvoju. Pred tem so bila srečanja v Franciji, Južni Koreji in Veliki Britaniji. Prav zato je za Indijo zelo pomembno, da pokaže vse zmogljivosti, ki jih ima in s katerimi se je sposobna prebiti v svetovni vrh.