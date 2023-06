Umetno inteligenco bi imeli pod budnim očesom

V nadaljevanju preberite:

»Govori robot,« je sporočilo, ki bi ga po besedah podpredsednice evropske komisije za vrednote in transparentnost Věre Jourove morali dobiti uporabniki, ko na spletnih platformah naletijo na vsebine, ustvarjene z umetno inteligenco (UI). Bruselj od velikih platform na čelu z googlom in facebookom pričakuje, da bodo same jasno in nemudoma označile tekste in slike, ki jih ni ustvaril človek. K temu naj bi se najprej zavezale prostovoljno.

Predlog akta EU o umetni inteligenci je bil sicer predstav­ljen pred razmahom chatgpt, ki je prvič širokemu krogu državljanov pokazal, kaj vse lahko naredi umetna inteligenca. Kako bodo regulirani takšni modeli, se bo pokazalo v nadaljnjem zakonodajnem postopku. Z aktom bodo sicer prepovedani manipulativne tehnike ali sistemi, ki izkoriščajo ranljive skupine, kot so otroci,­ ­invalidi in socialno šibki. Sprejet bo predvidoma do konca leta.