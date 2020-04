Umetnost diplomacije v času korone

Bruselj – Vsem drugim zapletom, povezanim s prihodnjimi odnosi med EU in Združenim kraljestvom, so se pridružili še organizacijski. Pogajalci z obeh strani se v času koronavirusa namreč ne morejo srečati fizično, zato politično in diplomatsko zahteven proces lahko poteka le prek videokonferenc.Drugi krog pogajanj o ureditvi prihodnjih odnosov bo potekal ves teden. Pogajalci so prvič sedli za zeleno mizo na začetku marca in se razšli brez opaznega napredka. Glavni pogajalec na bruseljski strani Michel Barnier je prvi krog sklenil z ugotovitvijo o resnih razhajanjih. Nato je bil proces zaradi širitve koronavirusa prekinjen. ...