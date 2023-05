Umik Italije bo velik udarec za Xi Jinpinga

V nadaljevanju preberite:

Na dolgem seznamu tem, o katerih bodo na vrhunskem srečanju v Hirošimi razpravljali voditelji držav ali vlad najmočnejših gospodarstev kluba G7, je tudi tista, ki zadeva italijanske namere o pasu in poti. Gre seveda za pobudo Pekinga, ki jo je podpisal sam Xi Jinping. Vodstvo v Rimu je leta 2019 pristopilo k omenjenemu projektu v trenutku, ko je bil trikotnik, ki povezuje Kitajsko, ZDA in Evropsko unijo, veliko bolj preprost. Zdaj je rivalstvo med Pekingom in Washingtonom vse bolj kamen spotike na vseh poteh, ki so donedavnega povezovale azijsko silo z Evropo. Tudi v Hirošimi bodo prihodnji teden pričakovali, da bo premierka Giorgia Meloni pojasnila namere svoje vlade o pasu in poti.