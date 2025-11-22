Umik iz Dodikove sence bi bil enak čudežu

Vodilna izmed šestih kandidatov na jutrišnjih predčasnih volitvah predsednika Republike Srbske ­Siniša Karan in Branko Blanuša­ sta globoko v senci obsojenega­ in razrešenega predsednika ­Milorada Dodika in banjaluškega župana Draška Stanivukovića.

Karan o sebi pravi, da je druga oblika Dodika, kandidat združene opozicije pod vodstvom brezglave SDS in njegovo popolno nasprotje Blanuša pa bi za zmago v obstoječi konstelaciji sil potreboval pomoč višje sile.

V Republiki Srbski, eni izmed dveh entitet Bosne in Hercegovine (BiH), bodo jutri na predčasnih volitvah izbirali novega predsednika. Ta bo nadomestil obsojenega Milorada Dodika, na oblasti pa bo do prve nedelje oktobra, ko so predvidene redne splošne volitve predsednika Republike Srbske, treh članov predsedstva BiH, članov državnega, dveh entitetnih in desetih kantonalnih parlamentov za naslednji štiriletni mandat.

Dobrih 1,2 milijona volivcev v Republiki Srbski bo izbiralo med šestimi kandidati. Na seznamu so Dragan Đokanović, Nikola Lazarević, Igor Gašević, Slavko Dragičević, kandidat Dodikove stranke SNSD Siniša Karan in kandidat združene opozicije pod vodstvom SDS Branko Blanuša.

Kot smo poročali, je avtoritarnega Dodika s predsedniškega položaja po obsodbi na enoletno zaporno kazen in šest let prepovedi političnega delovanja odnesla avgustovska odločitev osrednje volilne komisije, da mu bo odvzela mandat.

Na njegov položaj je bila za vršilko dolžnosti imenovana njegova dotedanja svetovalka Ana Trišić Babić, ki bo zapustila položaj po izvolitvi novega predsednika.

Najtesnejši obračun je pričakovati med Sinišo Karanom iz vladajoče Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) in profesorjem ter dolgoletnim dekanom banjaluške elektrotehniške fakultete Brankom Blanušo, skupnim kandidatom opozicije pod vodstvom Srbske demokratske stranke (SDS), ki se spoprijema z resnimi težavami, ker že dalj časa nima predsednika.

Malokdo se slepi, da je obsojenec izgubil moč

Da so ljudje v Republiki Srbski že zdavnaj opustili pričakovanja lepšega jutri in da tudi po teh volitvah ob sedanji konstelaciji sil ne morejo pričakovati nujnih bistvenih sprememb na bolje, je ocenila Tanja Topić, banjaluška politična analitičarka iz fundacije Friedricha­ Eberta.

Spomnila je, da Dodikov kandidat Karan ni niti poskušal stopiti iz sence obsojenega nekdanjega predsednika, temveč je v prepričanju, da je to zmagovita formula, še on poudaril, da je zgolj »druga oblika Dodika«.

Ker bodo tokrat glasovali še po starih pravilih, torej brez elektronskega sistema, ki preprečuje manipulacije, in ker bodo v volilnih odborih sedeli preverjeni ljudje blizu vladajoči stranki, javni uslužbenci pa bodo v strahu za službo najverjetneje glasovali tako, da bo »prav« vladajoči Dodikovi stranki, je Tanja Topić ocenila, da bi bila kakršnakoli sprememba na ravni čudeža.

Kakšno spremembo bi Blanuša lahko prinesel, če bi zmagal?

»To bi bila ogromna sprememba zlasti na ravni vrednot. Blanuša je skromen, neomadeževan, izobražen, predan znanosti. Popolno nasprotje temu, kar smo imeli doslej, torej objestnosti, pogoltnosti, primitivizmu in klientelizmu. Smo pa mi rahlo čuden narod, vsi so siti starih obrazov na oblasti, ko pa pride nov, nas moti, ker je neprepoznaven, nima izkušenj, karizme ...,« je povedala Tanja Topić.

Ali bo skromnemu in v politiki neizkušenemu profesorju Branku Blanuši uspelo premagati glasnega in politično izkušenega Sinišo Karana, ki o sebi odkrito pravi, da je »druga oblika Dodika«, bo znano jutri zvečer. Foto stringer/AFP

Se je nekoč močni Dodik dovolj zameril skrajnežem?

Dodik je svojo vladavino v zadnjem času gradil na skrajno nacionalistični retoriki, ki jo je po potrebi začinil z grožnjami z referendumom o odcepitvi. Njegov miren in tih umik iz politike ter razveljavitev spornih zakonov, s katerimi si je prislužil obsodbo, so njegovi skrajni podporniki razumeli kot nagrado za zanje sporen dogovor z ameriškimi oblastmi o umiku sankcij proti Dodiku in njegovi družini.

Nacionalisti so tak dogovor razumeli kot nekakšno ponižanje za srbski narod v BiH in velik udarec za Dodikovo verodostojnost.

Dvome o tem, ali se je dogovarjal z Američani, je Dodik najbrž nehote kar sam razblinil. V odzivu na najnovejši incident, v katerem je minister za ekonomske odnose in zunanjo trgovino Staša Košarac visokemu predstavniku Christianu Schmidtu poslal nacistično čelado in pismo, polno žaljivk, je Košarca podprl z besedami: »Schmidt je okupator in fašist, to je točno. Ne razumem, zakaj se je odzvalo nemško veleposlaništvo, in sploh ne, zakaj se je odzvalo britansko veleposlaništvo.«

Na vprašanje, kako komentira oster odziv ameriškega veleposlaništva v bran Schmidtu, je dejal: »Tak odziv me preseneča. Kaj je zdaj to, nimam pojma ... če je predsednik ZDA rekel, da se njihovi uradniki ne bodo vmešavali v notranje zadeve drugih držav.«

Nekateri naši sogovorniki domnevajo, da lahko prav zaradi okrnjene podobe Dodika kot močnega voditelja, ki se upira celo največji velesili na svetu, Branko Blanuša pričakuje dober rezultat.

Ker so mediji v entiteti Republika Srbska močno podrejeni Dodiku in njegovi vladajoči stranki, je v njih težko najti podrobnejši zapis o Blanuši in njegovih stališčih. Kandidat iz Banjaluke je poudaril, da si bo prizadeval, da bo mladim vrnil optimizem, srednji generaciji varnost, starejšim pa dostojanstvo.

Blanuša je v pogovoru za Delo tik pred volilnim molklom napovedal, da se bo potrudil, da se začnejo množično izseljeni ljudje vračati domov. Prvi ukrep v tej smeri pa bo po njegovih napovedih oster obračun s korupcijo. Napovedal je resnejše preverjanje izvora premoženja visokih funkcionarjev.

»Ne bo več nedotakljivih, od županov do ministrov…ko obrzdamo in presekamo visoko korupcijo, bo denar, ki konča v žepih režimskih funkcionarjev, usmerjen v plače, pokojnine, borčevske dodatke in subvencije. Ta denar bo ostal ljudem,« v pogovoru za Delo med drugim napoveduje Blanuša.

_____

/

Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.