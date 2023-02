Umiritev odnosov bo odlična novica za Balkan

V nadaljevanju preberite:

»Ni druge poti, vsak drug način je iluzija, ki se ustvarja za občinstvo, za politiko, za glasove, za notranje vojne, vendar to nima zveze s prihodnostjo, in zares si želim upati, iz vsega srca in uma molim, da bo vprašanje Srbije in Kosova stopilo na pot dialoga brez vrnitve in da ne bo potrebe, da ju velesile vsakič mirijo, kot da se pretepata na dvorišču za šolo,« je današnje srečanje med predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem in predsednikom vlade Kosova Albinom Kurtijem na vrhu v Bruslju pospremil albanski premier Edi Rama.