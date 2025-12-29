Umor 14-letne sirote: primer, ki je končno prebudil Somalijo

V Somaliji je bila zaradi umora 14-letne deklice na smrt obsojena ženska, ki je zanjo skrbela. Gre za enega izmed redkih primerov, ko je sodišče izreklo najvišjo kazen za zlorabo otrok.

Žrtev Saabirin Saylaan je bila sirota, ko jo je po smrti njenih staršev in obeh babic v svoj dom vzela 34-letna daljna sorodnica Hodan Mohamud Diiriye. V dveh mesecih bivanja pri družini je dekle trpelo hudo fizično zlorabo. Dokaze o nasilju, vključno z video in zvočnimi posnetki, so našli na Diiriyinem telefonu. Nekateri so bili pred sodbo javno dostopni, vendar ne vedo, kdo jih je objavil, poroča britanski BBC.

Na enem od posnetkov je mogoče slišati Diiriye, ki pravi: »Uživam v tvoji bolečini.«

Obdukcija telesa je razkrila več poškodb in globoke vbodne rane, ki so bile posledica dolgotrajnega mučenja in pretepanja.

Diiriye obtožbe zanika, njen odvetnik pa se je zoper sodbo pritožil. Njen mož je bil umora oproščen, a obsojen na eno leto zapora in denarno kazen zaradi malomarnosti. Sojenje je lahko javnost spremljala v živo na družbenih omrežjih.

Zahteve po spremembah

Umor sirote, ki se je zgodil novembra, je zaradi grozljivih podrobnosti o smrti sprožil proteste v bližini njenega doma, s katerimi so želeli pozvati k večji zaščiti otrok. Primer se je globoko dotaknil prebivalcev države, v kateri zloraba otrok pogosto ostane neprijavljena. Njena smrt simbolizira neuspehe pri zaščiti otrok in neizvajanje ukrepov, namenjenih preprečevanju takih tragedij.

Na stotine protestnikov se je zbralo pred lokalno bolnišnico, kjer je v mrtvašnici ležalo njeno truplo, in pozivalo oblast k pregonu vseh odgovornih. Med protestom je zaradi napetosti prišlo tudi do streljanja.

Zloraba otrok se v Somaliji pogosto dogaja znotraj gospodinjstev razširjene družine, ki veljajo za prostore, v katere se država ne bi smela vmešavati.

Po podatkih organizacije Rešimo otroke v Somaliji so se letos jeseni zgodila tri grozljiva dejanja nasilja nad otroki. Umrli so trije majhni otroci zaradi požiga, posiljena je bila 11-letna deklica, v osrednji Somaliji pa sta bili umorjeni mama in hči.

Vodja lokalnega ženskega združenja pravi, da je skupnost preobremenjena s primeri nasilja v družini in da mnogi nikoli ne pridejo do sodišča. Otroci se pogosto ne zavedajo, da lahko spregovorijo, v šolah pa jih ne učijo, da lahko zlorabo prijavijo.

Somalijski parlament je oktobra letos ratificiral afriško listino o otrokovih pravicah in blaginji, pri čemer je 130 zakonodajalcev glasovalo za, 10 proti, pet je bilo vzdržanih, navaja BBC.

Desetletja stara listina opisuje pravne okvire za preprečevanje zlorabe, izkoriščanja in nasilja nad otroki in mladoletniki. Toda le tri dni pozneje je ministrstvo za družino in človekove pravice izdalo pojasnilo, da bo izvajanje listine potekalo v skladu z islamskim pravom in ustavo, določbe, ki so v nasprotju z verskim naukom, pa da se ne bodo izvrševale.