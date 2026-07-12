Umrl ameriški senator Lindsey Graham, veliki Trumpov zaveznik

V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham, poročajo tuje tiskovne agencije. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež.

»V soboto zvečer je po kratki, nenadni bolezni umrl senator Graham. Njegova družina se zahvaljuje za molitve v tem trenutku in prosi za spoštovanje zasebnosti v tem zelo težkem času,« je sporočil njegov urad.

»Senator Lindsey Graham, eden največjih ljudi in senatorjev, ki sem jih poznal, je mrtev. Vedno je delal in bil je pravi ameriški patriot. Lindseyja bomo pogrešali!!! PODROBNOSTI SLEDIJO. Tako žalostno,« pamje na omrežju Truth Social zapisal ameriški predsednik.

Graham je bil v predstavniški dom prvič izvoljen leta 1994, v senat pa leta 2002. Pred vstopom v politiko je bil vojaški odvetnik, še kot kongresnik je bil vojaški rezervist. Na novembrskih volitvah je nameraval znova kandidirati za senatni sedež.

Z njim sem, ker sem videl, kaj je naredil, je pojasnil zaveznišzvo z ameriškim predsednikom. FOTO: Logan Cyrus/Afp

Senator iz Južne Karoline je bil sprva Trumpov kritik, nato je postal njegov zaveznik, čeprav sta se pri nekaterih vprašanjih, zlasti v zunanji politiki, občasno razhajala. Graham je bil znan kot jastreb na področju obrambne in zunanje politike ZDA. Vodil je tudi senatni proračunski odbor.

Za BBC je leta 2023 dejal: »Obstaja temna stran Donalda Trumpa (...) in bil je zelo dober predsednik. Ampak z njim sem, ker sem videl, kaj je naredil.« Pri tem je omenil Trumpovo ukrepanje na južni meji, smrt iranskega generala Kasema Solejmanija ter imenovanje konservativnih sodnikov.

Graham se je tik pred smrtjo vrnil iz Kijeva, kjer se je v petek srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Bil je odločen podpornik Ukrajine v njenem boju z rusko agresijo. Prav tako je bil odločen podpornik Izraela. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes zapisal, da so izgubili enega najboljših prijateljev.

Da bi imel pred smrtjo kakšne zdravstvene težave, ni bilo znano. 71 let je dopolnil prejšnji četrtek, za danes pa je imel načrtovan televizijski intervju.