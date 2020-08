Umrl brat Donalda Trumpa

New York

Robert Trump leta 2005 s prvo soprogo Blaine. FOTO: Desiree Navarro/AFP

- New York - V newyorški bolnišnici je pri 71. letih umrl brat predsednika ZDA, ki je jemal zdravila proti krvnim strdkom, so se po nedavnem padcu pojavile krvavitve v možganih, je neimenovanega družinskega navedel New York Times.Donald Trump se je v petek v manhattanski bolnišnici poslovil od svojega brata in ga po njegovi smrti v sporočilu za javnost označil za najboljšega prijatelja. »Zelo ga bomo pogrešali, a se bova ponovno srečala.« Robert Trump je bil najmlajši od petih otrokin, ne pa tudi prvi umrli med njimi, saj je Donaldovega starejšega brata Freda ml. pri 42.letih pokopal alkoholizem. Robert Trump je le malo pred svojo smrtjo tožil Fredovo hčerko, ki je izdala odmevno in zelo kritično knjigo o družini z naslovom »Preveč in nikoli dovolj: kako je moja družina ustvarila najnevarnejšega človeka sveta«.Robert Trump je, nasprotno, vedno podpiral svojega predsedniškega brata, pa čeprav je bil zelo drugačen od njega. Redko se je pojavljal v javnosti, pa čeprav so newyorški tabloidi obširno poročali o njegovi ločitvi od prve ženezaradi svoje tajnice. A sta ostala v dobrih odnosih in Blaine Trump se je leta 2017 udeležila predsedniške inavguracije. Predsednik Trump ima še dve sestri, upokojeno bančno direktoricoin upokojeno sodnico