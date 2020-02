Umrl Hosni Mubarak

V dvaindevetdesetem letu starosti je v kairski bolnišnici preminil nekdanji predsednik Egipta Hosni Mubarak. Egiptu je predsedoval od leta 1981 do 2011, ko so ga odnesli protesti tako imenovane egiptovske revolucije.



Osemnajst dni trajajoči protesti so ga po 30-letni vladavini prisilili k odstopu. Oblast je po tem prevzela vojska, Mubaraku pa so sodili, ker ni preprečil poboja mirnih protestnikov. Leta 2012 je bil obsojen na dosmrtno ječo. Po pritožbi in več sodnih postopkih je bil pet let pozneje oproščen in izpuščen na svobodo.



V zaporu se je Mubarakovo zdravstveno stanje poslabšalo. Konec januarja je prestal operacijo in bil od tedaj v intenzivni negi.



Mubarak je bil rojen leta 1928. Šolal se je za vojaškega pilota, sprva v Egiptu nato tudi v Sovjetski zvezi. Ko je 1973 izbruhnila arabsko-izraelska vojna je bil poveljnik letalstva in obrambni minister. S strateško premišljenim letalskim napadom je presenetil izraelske sile na vzhodnem bregu Suareškega prekopa, s čimer si prislužil status narodnega heroja.

Po njegovem odstopu prve demokratične volitve v sodobnem Egiptu

Njegovemu odstopu so po tridesetletni vladavini sledile prve svobodne volitve, na katerih je zmagal islamistični Mohamed Morsi. Po le enem letu na čelu države, ga je odnesel državni udar generala Abdela Fataha al Sisija,ki je bil čez dve leti izvoljen za predsednika in Egiptu vlada še danes. Morsi je med njegovo vladavino umrl v zaporu, islamska bratovščina, ki je podpirala nekdanjega predsednika pa je bila razglašena z a teroristično organizacijo in krvavo zatrta.