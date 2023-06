Umrl je skrajno konservativni krščanski voditelj Pat Robertson

Skrajno konservativni krščanski voditelj, ki je v ZDA pomagal potisniti republikansko stranko tja, kjer je danes, Pat Robertson, je v četrtek umrl v 93. letu starosti. Zaslovel je s svojimi komentarji o svetovnih dogodkih, ko je za tragedije, kot so bolezni in naravne nesreče, krivil liberalne svetovne nazore.

Robertsonova Krščanska koalicija je postala osrednji del republikanske stranke, svoje poglede pa je širil doma in po svetu preko svoje Krščanske oddajne mreže (CBN).

Robertsonova podjetja so vključevala tudi univerzo Regent, evangeličansko krščansko šolo v Virginia Beachu, Ameriški center za pravo in pravičnost, ki zagovarja pravice vernikov po prvem amandmaju, ter mednarodno humanitarno organizacijo Operation Blessing.

Več kot pol stoletja je bil Robertson gost v ameriških domovih s televizijsko oddajo »Klub 700«. Do leta 1988 je postal tako vpliven, da se je celo potegoval za predsednika ZDA. Na strankarskih volitvah v Iowi je bil drugi za Georgem Bushem starejšim, ki je na koncu zmagal, ker je Američane za to prosil Ronald Reagan.

Robertson je pozneje podprl Busha, prizadevanje za evangeličanske volivce v Iowi pa je zdaj del obreda republikanskih kandidatov, vključno s tistimi, ki se trenutno potegujejo za Belo hišo na volitvah leta 2024.

Južnjaški baptist Robertson je bil po izobrazbi pravnik, vendar se ni odločil za ta poklic. Leta 1952 je spoznal katoličanko Adelio Elmer, s katero sta se morala na skrivaj poročiti, ker njuni verni družini zakona med baptistom in katoličanko niso odobravali. Nekje na poti je »srečal Boga« in se vrgel v pridigarstvo.

Leta 1959 je magistriral iz bogoslovja na newyorškem teološkem semenišču, nato pa se je z družino odpravil na jug in kupil propadlo televizijsko postajo UHF v Portsmouthu v zvezni državi Virginiji.

Oktobra leta 1961 je začela oddajati njegova CBN, ki je bila kot verska ustanova oproščena plačevanja davkov in je služila na stotine milijonov dolarjev. Samo leta 2022 je bil zaslužek 321 milijonov dolarjev, kar je prišlo od vernih posameznikov in podjetij.

Robertson je širši javnosti znan predvsem po izpadih z izjavami, ki so sprožale ogorčenje. Odgovornost za teroristične napade na ZDA 11. septembra 2001 je naprtil kar Bogu, ki je bil menda jezen zaradi pornografije, pravice do splava in ločitve cerkve od države. Nato je napadel islam kot nasilno religijo, ki želi uničiti svet.

Leta 2005 je pozval k umoru venezuelskega predsednika Huga Chaveza, leta 1998 je prebivalce Orlanda na Floridi opozoril, da pridejo orkani, ker so dovolili rajanje homoseksualcev, leta 2014 je razjezil Kenijce, ko je opozoril, da lahko brisače v Keniji prenašajo aids.

Občasno je presenetil gledalce in samega sebe, ko je na primer leta 2010 pozval k odpravi obveznih zapornih kazni za obsodbe zaradi posedovanja marihuane. Dve leti pozneje je v oddaji Klub 700 dejal, da bi bilo treba marihuano legalizirati in jo obravnavati kot alkohol, saj je vladna vojna proti drogam spodletela.

Robertson je ostal zvest načelom ameriških krščanskih konservativcev, ko je obsodil spolne škandale Billa Clintona, podobne škandale Donalda Trumpa pa gladko zanemaril. Leta 2020 je sicer dejal, da Trump živi v svoji alternativni realnosti, ko trdi, da ni izgubil volitev proti Joeju Bidnu.

Robertson je napisal 15 knjig, med drugim »The Turning Tide« in »The New World Order«. Njegova žena je umrla lani v starosti 94 let. Imela sta štiri otroke, 14 vnukov in 24 pravnukov.