Umrl je Bruno Latour

Danes je umrl Bruno Latour, francoski filozof, antropolog in sociolog. Zaslovel je predvsem s svojimi raziskavami znanosti in tehnologije, kjer je opustil ločnico med subjektom in objektom in se preučeval prakso. Znanosti se je trudil vrniti družbeno avtoriteto in zaupanje. Doktoriral je iz filozofske teologije, ukvarjal pa se je tudi z antropologijo in posvetil antropološkim raziskavam na Slonokoščeni obali.

Med njegova glavna dela sodijo knjige Laboratorijsko življenje: družbena konstrukcija znanstvenih dejstev, Pasterizacija Francije in Aramis ali ljubezen tehnologije, v slovenščino je prevedena njegova odmevna zbirka esejev Nikoli nismo bili moderni, knjiga Prizemljitev: politična usmeritev za Novi podnebni režim in Pandorino upanje.

Latour je zaradi raka trebušne slinavke umrl star 75.