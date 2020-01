Umrl je član Monty Pythona Terry Jones

Člani Monthy Pythona leta 2014: Eric Idle, John Cleese, Terry Gilliam, Michael Palin in Terry Jones. Graham Chapman je umrl že leta 1989. FOTO: Paul Hackett/Reuters

Umrl je igralec, član britanske humoristične zasedbe Monty Python, poroča mednarodni tisk, ki se sklicuje na njegovega agenta.Umrl je v starosti 77 let, v njegovi družini so sporočili, da se je njegovo življenje izteklo včeraj zvečer. Živel je v Londonu, v zadnjem obdobju življenja se je boril z redko obliko demence, ki so mu jo diagnosticirali leta 2016.Kotse je rodil 1. februarja leta 1942 v Colwyn Bayu v Walesu. Deloval je tudi kot avtor, tekstopisec in režiser. Bil je režiser filmov Monty Pythona in tudi avtor knjige Viking Erik.Šolal se je na kraljevi gimnaziji, študiral pa na univerzi Oxford, kjer je spoznal prijatelja, soigralca in sočlana v Monty PythonuLeta 1969 so na BBC začeli predvajati kultno serijo Leteči cirkus Monty Pythona z značilno nenavadnim humorjem. V njej so ob Jonesu moči združili šein, njihov vpliv na komedije so primerjali z vplivom Beatlesov na glasbo.Jones je vedno dobil najbolj nenavadne vloge, igral je stare gospe, paragvajskega olimpijca, brkate uradnike in še mnoge druge like. Skupaj z Gilliamom je režiral prvi film Pythonsov Iskanje svetega grala, nato pa je sam režiral naslednja dva, Brianovo življenje, ki je skupini prinesel svetovno slavo, in Smisel življenja, ki je prejel nagrado žirije v Cannesu. V njih je odigral tudi nekaj vlog, gledalcem se je v spomin najverjetneje vtisnil v drugem filmu, kjer je igral Brianovo mamo, ali kot gospod Creosote, korpulentni gost francoske restavracije, ki je šokiral gledalce tretjega filma.Po razpadu zasedbe je posnel še več filmov, med drugim po svoji knjižni predlogi Vikinga Erika, zgodbo o vikingih, ki iščejo pot do Valhale, domovanja bogov, da bi ti končali temačno obdobje Ragnaroka, in Veter v vrbju, h kateremu je povabil tudi nekaj nekdanjih članov Monty Pythona.